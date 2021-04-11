加州限室內宗教聚會 大法官裁定「禁令違憲」
聯邦最高法院9日晚間最新裁定，加州不得因新冠疫情而限制州內人家聚會做禮拜，包括研讀聖經或禱告；最近有些州官員因疫情執行某些宗教聚會限令，都遭最高法院駁回。
美聯社10日報導，最高法院五名保守派大法官同意，加州限制室內宗教聚會的禁令，應即刻取消；然而三名自由派大法官及首席大法官羅伯茲(John Roberts)則持相反意見。
只是加州新冠感染率最近下降，州方已經宣布，原先的聚會限令現已大幅放寬，自15日起生效。
加州原本規定，州內大多數地方的室內社交聚會，限制參與人數不得超過三戶人家，同時要求與會者要戴口罩，保持人身距離；包括學校、果菜市場及教堂，各適用不同限制。
最高法院發出未具名裁決寫道，「加州對待某些可堪類比的世俗活動，要比宗教活動寬鬆得多」，允許美髮沙龍、零售商店及電影院等場所「一次容納超過三戶人家。」裁決書另寫道，下級法院「並未推定那些活動製造的疫情傳染風險，要比上訴人所述的在家宗教活動來得低。」
最高院肯定加州聚會政策下星期就改變，但指出限令屆期前依然存在，「加州官員『標準不一』的紀錄斑斑可考，還保留隨時再頒行更嚴禁令的權力。」
大法官艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)執筆，為自己及自由派同僚大法官布萊爾、桑妮亞‧薩多馬友(Sonia Sotomayor)寫下異見書，指稱最高院占多數的保守派恐損及加州官員能力，無法肆應公衛緊急事態。
凱根寫道，「加州限制室內宗教聚會人數為三戶人家。假如州方也對一切非宗教聚會人數也設限為三戶人家，那麼便遵循憲法第一修正案。事實上加州真那麼做，對一切家庭室內聚會全面設限，宗教或非宗教皆然。加州沒必要把居家宗教集會，跟實體商店、美髮沙龍的顧客群一視同仁。」凱根另寫道，「法律沒規定加州對待蘋果要跟西瓜一模一樣。」
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