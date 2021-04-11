加州限室內宗教聚會 大法官裁定「禁令違憲」

聯邦最高法院9日以保守派五位大法官多數裁定加州禁止因新冠疫情而限制州內人家聚會做禮拜的命令違憲。但原本被視為保守派的首席大法官羅伯茲(下排右)加入自由派大法官意見。(Getty Images)

聯邦最高法院9日晚間最新裁定，加州 不得因新冠疫情 而限制州內人家聚會做禮拜，包括研讀聖經或禱告；最近有些州官員因疫情執行某些宗教聚會限令，都遭最高法院駁回。

美聯社10日報導，最高法院五名保守派大法官 同意，加州限制室內宗教聚會的禁令，應即刻取消；然而三名自由派大法官及首席大法官羅伯茲(John Roberts)則持相反意見。

只是加州新冠感染率最近下降，州方已經宣布，原先的聚會限令現已大幅放寬，自15日起生效。

加州原本規定，州內大多數地方的室內社交聚會，限制參與人數不得超過三戶人家，同時要求與會者要戴口罩，保持人身距離；包括學校、果菜市場及教堂，各適用不同限制。

最高法院發出未具名裁決寫道，「加州對待某些可堪類比的世俗活動，要比宗教活動寬鬆得多」，允許美髮沙龍、零售商店及電影院等場所「一次容納超過三戶人家。」裁決書另寫道，下級法院「並未推定那些活動製造的疫情傳染風險，要比上訴人所述的在家宗教活動來得低。」

最高院肯定加州聚會政策下星期就改變，但指出限令屆期前依然存在，「加州官員『標準不一』的紀錄斑斑可考，還保留隨時再頒行更嚴禁令的權力。」

大法官艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)執筆，為自己及自由派同僚大法官布萊爾、桑妮亞‧薩多馬友(Sonia Sotomayor)寫下異見書，指稱最高院占多數的保守派恐損及加州官員能力，無法肆應公衛緊急事態。

凱根寫道，「加州限制室內宗教聚會人數為三戶人家。假如州方也對一切非宗教聚會人數也設限為三戶人家，那麼便遵循憲法第一修正案。事實上加州真那麼做，對一切家庭室內聚會全面設限，宗教或非宗教皆然。加州沒必要把居家宗教集會，跟實體商店、美髮沙龍的顧客群一視同仁。」凱根另寫道，「法律沒規定加州對待蘋果要跟西瓜一模一樣。」