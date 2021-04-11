打疫苗副作用女大於男 專家解析3原因

根據聯邦疾病防治中心 (CDC )的疫苗副作用反應通報報告，自去年12月14日起至今年1月13日止，全美共通報超過7000例的疫苗副作用反應事件，其中79%為女性，通報症狀主要包含頭痛、疲勞、暈眩等；專家表示，造成這樣的結果可能是因為男女生理差異、心理差異以及疫苗臨床實驗時的性別偏差。

目前沒有針對性別差異研究新冠疫苗免疫反應的報告，但2019年流感疫苗 研究顯示，女性接種後體內產生的細胞激素與抗體比男性高。

約翰霍普金斯大學彭博公衛學院(Johns Hopkins Bloomberg School)學者羅絲瑪麗‧摩根(Rosemary Morgan)表示，「從生物學觀點來看，女性體內會因疫苗激發出比男性多出兩倍的抗體。」

此外，由於免疫細胞上有較多的「雌激素受體」(estrogen receptor)，因此也導致女性接種疫苗後的免疫反應比男性更激烈。杜克大學醫學院免疫學者沙班(Daniel Saban)博士指出，荷爾蒙的差異也是疫苗反應的關鍵因素之一。

生物學上或許女性的免疫反應確實比男性更激烈，但男性未通報者可能也不低。根據世界衛生組織(WHO)的報告，女性尋求醫療協助的比例本就高於男性。摩根說：「這個原因目前還沒有足夠的研究資料可以證實，但從數據上看確實有相關，或許也是可能因之一。」

疫苗臨床實驗的受試者中，長期以來以男性為主，一直到1993年才將女性納入受試範圍。但即使時至今日，性別偏差仍然存在。疫苗在設計時，就是以「某一特定年齡段、特定體重段的白人男性」為樣板，因此設計出來的疫苗可能不完全配合女性生理。

此外，女性體重平均比男性輕，但受試的成年人不論性別均接種相同劑量，導致女性接受到的抗體可能高於她所應接受的劑量，這也是導致女性反應比男性激烈的原因之一。

即使女性的免疫反應比男性激烈，接種疫苗仍然是安全且有效的。摩根說：「女性不良反應是否高於男性不是問題。但如果因為這項差異讓女性不敢接種，才是問題。」