疫苗接種進度 阿州、喬州全美最慢 全面接種恐要等秋季

國內成人有望在5月底前開放全面疫苗接種。各大學已強制學生上課要配戴口罩，有的大學也要求秋季開學時，學生要有疫苗接種證明。(Getty Images)

隨著新冠疫苗 接種規模逐漸擴大，距離拜登 總統「百日目標」的承諾也愈來愈近，國內成人更有望在5月底前開放全面疫苗接種；然而中西部和南部數州進度較為緩慢，可能須等到秋季尾聲才能廣泛接種。

不過，也有許多疫苗供應充裕的州擴大資格，開放外州居民接種，新罕布夏與奧克拉荷馬就是最新的兩個州。

每日郵報(DailyMail.com)透過聯邦機構提供的數據進行分析，喬治亞州及阿拉巴馬州並列全國接種進度最落後的地區，分別為15.4%與15.6%。

更嚴重的是，另一項聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)做的最新調查顯示，多達140萬的阿州居民及320萬的喬州居民，都沒有計畫安排疫苗接種。

拜登日前要求各州政府加速放寬疫苗接種資格限制，提前至4月19日允許所有成人接種。報導指出，按照目前的進度，推測7月中旬前所有成人都將接種疫苗，不過阿州要等到10月，喬州要11月才可能全面接種。

然而隨著疫苗供應量充足與資格放寬，新罕布夏州與奧克拉荷馬州 也開放外州居民接種。

新罕州共和黨籍州長蘇努努(Chris Sununu)日前以大學生染疫風險較低，應以居民優先為由，不開放外州大學生接種，而遭受大肆抨擊；他現在態度軟化，表示官員對疫苗庫存量有信心，將在19日前開放外州居民接種。

目前新罕州有140萬人至少接種一劑疫苗，比例勇冠全國。

奧州則已在8日開放外州居民接種，奧州衛生廳副主任里德(Keith Reed)表示：「我們知道在某個時間點，供應量將允許我們為外州提供疫苗，歡迎鄰居們來到奧克拉荷馬接種。」

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)副主席珍妮佛‧凱茲(Jennifer Kates)認為，預計將有更多州孝法新州與奧州。她表示：「當存量使各州感到安心，屆時屏除障礙，協助全國達到大規模接種的能力就更為重要。」