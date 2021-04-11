商旅便利？侵犯隱私？制定「接種證明」民間正反激辯

拜登政府已表態聯邦不會啟動疫苗護照，但多間企業主動要求消費者出示聯邦CDC核發的疫苗接種卡，確保場所與進出民眾的安全。圖為打完疫苗的紐約州蘇珊出示接種卡。(美聯社)

新冠疫苗 接種開展後，是否該制定類似「疫苗護照」那樣正式的接種證明文件，才能在全國航空、郵輪、大型集會場所暢通無阻，乃至機關、企業等是否該要求員工提交證明，成了爭論的話題；支持者認為這讓生活更為便利

且降低風險，反對者則認為此舉嚴重侵犯隱私 ，如同步入反烏托邦世界。

官方的拜登政府日前正式表態，因考量隱私而不會發行全國性的「疫苗護照」，相關接種證明或要求提供與否的事宜，屬各級政府及私部門事務。疫苗卡不是接種證明。但民間企業為是否要求出示接種證明或是接種卡，各種爭論浮出檯面。

正反雙方的激辯在最近幾周激化：支持接種證明的人士認為，此舉讓商旅往來更為便利，不再受隔離檢疫所苦，可更快、更安全地重啟經濟。

反對者則認為，此舉侵犯隱私，將公民「分門別類」，其繁瑣程序反而無益經濟；由全國37州178位議員組成的赫茲利特聯盟(Hazlitt Coalition)主席西米亞(Sean Themea)稱，要攜帶證明才能進一間店是歐威爾(George Orwell)筆下的世界。

拜登政府已表態聯邦不會啟動疫苗護照，但多間企業主動要求消費者出示聯邦CDC核發的疫苗接種卡，確保場所與進出民眾的安全。(美聯社)

接種證明 各州要求不同

一些州開始祭出要求，如加州規定須接種疫苗才能參與大型室內活動，紐約州 則建置該州的證明App；不過也有十幾個州擬立法反制此要求，例如佛羅里達州頒布行政命令，將與要求接種證明的機關企業斷絕資金關係，阿肯色州的法案更幾乎限制所有場合要求接種證明。

而在企業界，雖然雇主希望員工接種，但是除了醫療保健機構外，對於是否要求提出證明持保留態度，美世(Mercer)調查發現，73%的雇主無意要求員工提出證明。

美世健康管理部門資深臨床顧問歐尼爾(Mary Kay O'Neill)表示，企業無意激化工作場所內的敵對關係；勞雇律師克萊恩(Susan Kline)則表示，要求員工出示證明說起來容易，作起來則障礙重重。

企業採取的措施是「鼓勵」，如亞馬遜(Aamzon)為已接種員工提供至多80元獎金；沃爾瑪(Walmart)則提供兩小時帶薪假方便員工接種。

一些學校對要求證明的態度就直接的多，畢竟部分學校本身就有要求教職員級學生接種特定疫苗的規定，但這不代表校園內就不存在爭議；獨立學院與大學委員會(CICU)副主席莫格私(Emily Morgese)就表示，許多學校有眾多國際學生，「如果一些學生接種了美國未核准的疫苗，該怎麼辦？」