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新聞評論／準則能放也能收 台灣要拿出實力鞏固

華盛頓記者張文馨
國務院9日宣布，與台交往的新準則中，美官員將可到雙橡園與台灣官員會面。(記者張文馨／攝影)
國務院9日宣布，與台交往的新準則中，美官員將可到雙橡園與台灣官員會面。(記者張文馨／攝影)

拜登政府明文「放寬」對台灣的交往限制應是善意，但這項善意的基礎，卻是反覆強調「美國的一個中國政策」，與維持與台灣「非官方關係」等既定原則；善意和既定原則並陳，是拜登政府對台政策的最新態度。

台灣有人看到「鼓勵美台官員交流」，或許就心花怒放；不過，若要將這份善意延伸成外交突破，則立論不穩。

實際上，近十多年來，包括台灣駐美代表在內的不少台灣官員，就可以在美國官員邀請下，進入國務院議事，主要政黨總統候選人亦如是；過去基於信賴所給予台灣官員的方便和肯定，國務院如今將雙方長年往來的互動明文化，並給予相應支持（美國官員能訪問代表處辦公室和雙橡園），替第一線美台官員增添工作的便利。

長期觀察美中台關係的美國前官員也說，這是將多年來實際互動情況明文化，但還需更多細節，才能準確判讀政策內涵。

不過，國務院在放寬美台往來限制同時，也重申對台政策的關鍵基礎；亦即台灣關係法、美中三項聯合公報與六項保證為基礎的「一個中國政策」；此外，美國欲與台灣擴張且深化的關係，其實仍是萬變不離其宗，必須在一中政策規範下的「非官方關係」。

這是中華民國與美國自1979年斷交以來的現實，不會因為拜登政府把中國當成競爭者或敵手而動搖；相較川普政府亂施濫捨，漫無章法地打台灣牌，新準則也可視為拜登政府希望重回外交正軌，在符合美國最大利益的前提下，拿捏敏感的兩岸關係。

就在新準則公布的同一天，白宮發言人莎奇說，「我們看到中國增加在台海的軍事行動，我們認為這可能會破壞穩定。」美國正在密切關注此事。莎奇明示中國破壞兩岸穩定現狀，一樣踩到美國的政策紅線。

台灣方面要維持這份往來便利，還得謹慎不冒進；拜登政府多的是熟悉兩岸議題的外交老手，台灣若偏離美國利益的軌道，這項給予行政便利的準則，可以給，當然也能收回。

在講究用實力應對中國的美國面前，台灣如何以實力發言？無論是半導體供應鏈、防疫合作，或是民主峰會，美國如今優先和傳統盟友修復關係，台灣如何讓美國感受到「非台不可」？

國務院如今給了台灣面子，裡子還得靠台灣自己去爭。

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