上月1.9萬無伴童偷渡入境 美每周花6000萬安置

無證移民兒童抵達德州 潘尼塔斯鎮。(路透)

海關與邊境保護局(CBP)8日公布最新統計指出，今年3月間將近1萬9000名沒有成年人陪伴的無證兒童及未成年者從美墨邊境 偷渡入境後被查獲，創下單月新高人數紀錄，某些兒童年僅三歲；拜登政府則每周至少花費6000萬元照料超過1萬6000名安置在衛生部(HHS)收容中心的移民青少年。

美聯社報導，拜登政府上台後，移民政策改變，中美洲居民朝美墨邊境大量遷徙；拜登政府決定疫情期間暫停立即驅逐無證兒童之際，越來越多無證兒童從美墨邊境湧入；與前總統川普任內措施不同，無證未成年人如今被查獲後，會交由已在美國的家人、親戚或擔保人(sponsor)帶回安置，等候案件處理。

統計顯示，CBP上月共計查獲1萬8890名無伴兒童與青少年，創下單月新高紀錄；之前兩次紀錄高點分別是2019年5月的1萬1475人，以及2014年6月的1萬620人。

據統計，CBP今年2月間查獲無證兒童與青少年有9457人，去年3月間則查獲3221人。

今年3月，CBP處理超過17萬2000名試圖從西南部入境的非法移民 ，同比2月增加71%。

美聯社指出，人數可觀的無伴兒童與青少年獨自偷渡，某些孩童年僅三歲；美墨邊境地區安置無證移民的收容中心人滿為患，聯邦政府為解決安置、幼兒照顧等問題，手忙腳亂。

「華盛頓郵報」分析政府資訊報導，過去幾周破紀錄的無證未成年湧入邊境，衛生部迅速增設7700張床位，每天照顧一名兒童的費用約290元，每周照顧至少1萬6000名無證青少年或兒童的費用高達6000萬元。

這1萬6000個臨時床位分屬至少十個大型緊急機構，從石油員工宿舍或軍事基地調用空間與設備，安置小無證客，目前約有8500人還在臨時中心生活，至少4000人等待轉送其他地方的收容中心。

CBP依法須在拘留無伴兒童72小時後，將這些孩子轉送衛生部的機構，這些機構更適合長期照顧未成年，直到他們轉往在美親戚或擔保人的住所，但德州多納(Donna)帳篷區有39人待了15天。

衛生部數據顯示，青少年與兒童平均在衛生部機構停留31天，政府花在每個待在臨時機構兒童身上的費用約2萬4000元，這還不包括他們在邊境巡邏隊機構留置的時間。

衛生部兒童與家庭署發言人沃爾夫(Kenneth Wolfe)表示，臨時中心的費用比永久庇護所至少高2.5倍，因為需要迅速提供各項設備並在短時間內聘請大量人手，根據過往經驗，在臨時中心照顧每個孩子的每日成本平均約775元。

福斯新聞網(Fox News)8日則報導，靠近美墨邊境的某些德州牧場，過去一年來紛紛發現有偷渡客 陳屍牧場內，讓牧場主人苦惱不已。住在德州賀布朗維爾(Hebbronville)的牧場主人瓊斯(Whit Jones)接受連線訪問時說，與鄰近牧場一樣，都有無證移民陳屍牧場內。

瓊斯說，牧場過去一年裡就找到兩、三具偷渡客遺體，「我有個鄰居在過去十年來，每年都在牧場裡找到將近十具屍體」。他表示，死者多為成年男性。

瓊斯表示，可申請庇護的婦孺都被「一車車載走安置」，無法申請庇護的男性偷渡客只能尋求相對危險的途徑，「這裡充滿著一股恐懼氣氛，狀況很可怕」。