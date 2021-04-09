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上月1.9萬無伴童偷渡入境 美每周花6000萬安置

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
無證移民兒童抵達德州 潘尼塔斯鎮。(路透)
無證移民兒童抵達德州 潘尼塔斯鎮。(路透)

海關與邊境保護局(CBP)8日公布最新統計指出，今年3月間將近1萬9000名沒有成年人陪伴的無證兒童及未成年者從美墨邊境偷渡入境後被查獲，創下單月新高人數紀錄，某些兒童年僅三歲；拜登政府則每周至少花費6000萬元照料超過1萬6000名安置在衛生部(HHS)收容中心的移民青少年。

美聯社報導，拜登政府上台後，移民政策改變，中美洲居民朝美墨邊境大量遷徙；拜登政府決定疫情期間暫停立即驅逐無證兒童之際，越來越多無證兒童從美墨邊境湧入；與前總統川普任內措施不同，無證未成年人如今被查獲後，會交由已在美國的家人、親戚或擔保人(sponsor)帶回安置，等候案件處理。

統計顯示，CBP上月共計查獲1萬8890名無伴兒童與青少年，創下單月新高紀錄；之前兩次紀錄高點分別是2019年5月的1萬1475人，以及2014年6月的1萬620人。

據統計，CBP今年2月間查獲無證兒童與青少年有9457人，去年3月間則查獲3221人。

今年3月，CBP處理超過17萬2000名試圖從西南部入境的非法移民，同比2月增加71%。

美聯社指出，人數可觀的無伴兒童與青少年獨自偷渡，某些孩童年僅三歲；美墨邊境地區安置無證移民的收容中心人滿為患，聯邦政府為解決安置、幼兒照顧等問題，手忙腳亂。

「華盛頓郵報」分析政府資訊報導，過去幾周破紀錄的無證未成年湧入邊境，衛生部迅速增設7700張床位，每天照顧一名兒童的費用約290元，每周照顧至少1萬6000名無證青少年或兒童的費用高達6000萬元。

這1萬6000個臨時床位分屬至少十個大型緊急機構，從石油員工宿舍或軍事基地調用空間與設備，安置小無證客，目前約有8500人還在臨時中心生活，至少4000人等待轉送其他地方的收容中心。

CBP依法須在拘留無伴兒童72小時後，將這些孩子轉送衛生部的機構，這些機構更適合長期照顧未成年，直到他們轉往在美親戚或擔保人的住所，但德州多納(Donna)帳篷區有39人待了15天。

衛生部數據顯示，青少年與兒童平均在衛生部機構停留31天，政府花在每個待在臨時機構兒童身上的費用約2萬4000元，這還不包括他們在邊境巡邏隊機構留置的時間。

衛生部兒童與家庭署發言人沃爾夫(Kenneth Wolfe)表示，臨時中心的費用比永久庇護所至少高2.5倍，因為需要迅速提供各項設備並在短時間內聘請大量人手，根據過往經驗，在臨時中心照顧每個孩子的每日成本平均約775元。

福斯新聞網(Fox News)8日則報導，靠近美墨邊境的某些德州牧場，過去一年來紛紛發現有偷渡客陳屍牧場內，讓牧場主人苦惱不已。住在德州賀布朗維爾(Hebbronville)的牧場主人瓊斯(Whit Jones)接受連線訪問時說，與鄰近牧場一樣，都有無證移民陳屍牧場內。

瓊斯說，牧場過去一年裡就找到兩、三具偷渡客遺體，「我有個鄰居在過去十年來，每年都在牧場裡找到將近十具屍體」。他表示，死者多為成年男性。

瓊斯表示，可申請庇護的婦孺都被「一車車載走安置」，無法申請庇護的男性偷渡客只能尋求相對危險的途徑，「這裡充滿著一股恐懼氣氛，狀況很可怕」。

無證移民兒童抵達德州潘尼塔斯鎮。(路透)
無證移民兒童抵達德州潘尼塔斯鎮。(路透)
無證移民兒童進入德州後被攔截 。(路透)
無證移民兒童進入德州後被攔截 。(路透)
被遣返回墨西哥的無證移民兒童。(路透)
被遣返回墨西哥的無證移民兒童。(路透)
無證移民兒童跋山涉水進入德州。(路透)
無證移民兒童跋山涉水進入德州。(路透)

美墨邊境 偷渡客 非法移民

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