槍擊案連環爆 拜登今簽署限槍行政令

拜登總統8日將宣布備受關注的限槍行政令。圖為佛州民眾日前在德爾瑞鎮一家槍店選購步槍。(Getty Images)

近日槍擊 案頻傳，距離拜登 總統就職將滿三個月，反槍維權團體不斷敦促拜登盡快履行競選政見，加強槍枝管制；一名白宮 資深官員7日透露，拜登總統將於8日簽署實施槍枝管制的行政令。

該名資深官員說道：「不用等到國會做出決定，聯邦政府將採取行動，在憲法第二修正案與行政權之間取得平衡，以挽救更多的性命。」

白宮表示，該行政令的第一步將要求司法部針對所謂的「幽靈槍枝」，即沒有序號的自製或簡易槍械須在30天內作背景調查，並在60天內針對方便隱藏的攻擊性武器執行管制。

繼科羅拉多州、喬治亞州和加州都傳出大規模槍擊事件後，上周共有超過100名民主黨眾議員聯署要求拜登針對便於隱藏的攻擊性武器加強管制；尤其犯下科羅拉多州槍擊案的槍手，所使用的正是這類型的武器。

拜登向司法部指示，60天內須向各州提出「紅旗法案」(Red Flag Bill)，允許法院暫時性剝奪可能對他人或自己造成威脅的人持槍的權利；同時也要提交一份槍枝販賣的綜合性報告，據稱上一次公布類似的報告結果已是2000年。

拜登還對五大聯邦機構下令，要求重新分配有關預防槍枝暴力的資金；聯邦衛生部則會配合宣導，各州政府可將「醫療補助計畫」(Medicaid)的資金應用於抑制槍枝犯罪。

此外，拜登8日將提名吉福德預防槍枝暴力法律中心(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)資深政策顧問、前菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)幹員奇普曼(David Chipman)出任局長，扮演白宮在控制槍枝管制上的重要角色。

然而，這項行政令也遭到諸多擁槍團體的反對；近日一項民調就指出，多達57%的美國人反對拜登在槍枝管制上的處理方式，其中不乏民主黨及共和黨的支持者。