來硬的…國安部長擬起訴非法移民 打擊庇護城市

為解決邊境無證移民危機，國安部長梅奧卡斯有意起訴更多非法越境的無證移民，並打擊那些拒絕與ICE合作的庇護城市。(路透)

國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)日前在與移民及海關執法局(ICE )探員的遠端對話中表示，有意透過更強硬的手段，刑事起訴非法越境的無證移民，並打擊洛杉磯市等拒絕與ICE合作，為移民提供庇護的城市。

拜登 總統上任後非法跨越邊境的移民人數暴增，導致拘留中心人滿為患；梅奧卡斯表示，政府不僅將訴諸法律行動，而過去反對前總統川普修築邊境牆的拜登總統，現在甚至考慮恢復邊界築牆工程。他說：「我們現在拘留和遣送的這些移民，應遭到刑事起訴，我們的執法應該更加強硬。」

目前不與ICE合作，為移民提供滯留機會的庇護城市有洛杉磯、費城、波士頓與波特蘭等；他表示，「我們不僅得與市政府官員溝通，也必須教育社會大眾。」

梅奧卡斯呼籲增加遣返人數

拜登政府執政前幾個月，遭強制遣返的移民數量大減；梅奧卡斯呼籲增加遣返人數，他也透露，正著手為ICE探員制訂新移民逮捕與遣返準則；不過在談話中，ICE探員也質疑拜登政府的邊界政策，表示前總統川普的施政的確有效減少無證移民人數，更有人抱怨目前ICE「氣勢低落，且未能感受到華府支持」。

在川普時期，ICE擁有較大權限以刑事罪處理非法移民 ，最後得以將其強制遣返；然而拜登政府執政後，ICE行動受到較嚴格的規範。他說：「我知道對於執法的界線有不同意的聲音，未來幾周我們將進行進一步討論。」

邊界高牆間的空隙 仍有機會整修

面對ICE的質疑聲浪，梅奧卡斯仍維護拜登，表示並沒有完全放棄邊界築牆，仍有機會施工完成邊界高牆之間的空隙。他表示：「總統已經非常清楚表示，將不再動用國防部資金建牆，但特定區域的牆需要整修，與政府還有討論空間。」

此外面對進步派的移民政策，甚至極左派廢除ICE的聲浪，梅奧卡斯表示：「我百分之百反對廢除ICE，這和我想的正好相反。我認為我們需要強化政策與執法，讓外界理解我們的工作與宗旨。」