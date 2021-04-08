海外美企加稅 15年增收2.5兆…籌資搞基建 65%受訪者支持

芝加哥市的大規模基建項目。(歐新社)

拜登 總統7日公布「美國 製造稅務計畫」(Made in America Tax Plan)，財政部 估算此計畫15年內可徵收美國企業在海外的2.5兆元利潤稅賦，藉此挹注拜登的基礎建設計畫；拜登呼籲企業支持增稅以籌措經費，歡迎各界討論交流，稱妥協難免，但不能無所作為；民調顯示，65%受訪者支持增稅與基建法案。

拜登點名許多賺大錢卻少繳稅的企業，指前總統川普的減稅計畫讓企業受惠，造就金融市場與實體經濟兩極化的K型復甦。

他說：「我不是要懲罰任何人，可能因為我來自中產階級社區，我痛恨且厭倦了普通人被剝削。」

拜登提議將企業稅率從21%增至28%，訂定企業基本稅則，追討美國企業海外盈利的稅賦。

拜登的基建計畫面臨共和黨及主要大企業強烈反對，就連民主黨內部也對計畫的關鍵內容有雜音。

他說：「我們願意聽取各方意見，抱持開放態度協商，但必須為此埋單。」

拜登強調，妥協在所難免，但不能不做；他說，副總統賀錦麗未來幾周將分別與兩黨討論相關議題。

拜登的八年基建計畫涵蓋層面廣，除傳統的造橋鋪路外，還要翻新可負擔住房、增設寬頻、照顧長者、投資國內製造業、建造高鐵、改善學校設施和日間照護中心，並推動「全民氣候行動」(Civilian Climate Corps)等。

拜登表示，基建計畫長期而言不會增加美債，大部分經費來自企業增稅。

財政部7日公布17頁的報告，估計未來15年的額外稅收將達2兆5000億元，足以支應基建計畫。

財政部計畫針對盈收1億元到20億元的企業，該部統計全美只有180家企業符合此門檻，其中僅45家要繳稅。

財政部說，15%的基本稅率是確保逃稅企業承擔納稅義務的方法，認為現行企業稅制收稅太少且仍具備鼓勵企業將工作移往海外的條款。

財長葉倫(Janet Yellen)表示，新稅計畫「改變遊戲，美國將以人才培育能力、先鋒研究及先進基建競爭，而不是比百慕達或瑞士還低的稅率。」

企業團體反對稅務提案，指此傷害美企的全球競爭力。

多個企業團體本周表示，「財長葉倫以國際舞台競爭力為目標，但對美國企業施加沒有競爭力的稅賦可能造成反效果。」

葉倫回應說，稅務改變產生的收益時至2024年，將讓國內生產毛額(GDP)成長約1.6%。

政治媒體Politico與Morning Consult合作的民調指出，65%受訪者支持增稅挹注基建計畫，21%的人反對企業增稅。

整體而言，42%的保守派支持基建計畫，47%反對；若以黨派區分，85%的民主黨人士支持基建計畫，僅4%反對。