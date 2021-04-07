我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

擔心副作用 近半數家長不願讓孩子接種疫苗

編譯洪毅╱綜合6日電
民調顯示，全國只有略多於一半家長願讓子女接種疫苗，可能衝擊全國「群體免疫」的目標。圖為德州一所小學學童戴口罩上課。(美聯社)
民調顯示，全國只有略多於一半家長願讓子女接種疫苗，可能衝擊全國「群體免疫」的目標。圖為德州一所小學學童戴口罩上課。(美聯社)

疫苗接種持續展開，針對未成年人的臨床試驗也在進行中；不過民調顯示，全國只有略多於一半家長願讓子女接種疫苗，可能衝擊全國「群體免疫」的目標。

Axios與易普索(Ipsos)於本月2日至4日作的民調顯示，家中有18歲以下未成年人的家長中，只有52%表示「願意」讓孩子接種疫苗；儘管接受民調的民眾中，71%「已接種」或「願意接種」疫苗；其中共和黨支持者較反對疫苗接種。

代表家庭的利益團體ParentsTogether於3月7日至12日間作的民調也發現，雖然70%受訪家長已接種或願意接種疫苗，但是願意讓孩子接種的比率只有58%；ParentsTogether的民調發現，非裔及西語裔，以及低收入家庭對疫苗持保留態度的比率較高。

ParentsTogether在民調發布時指出，父母不願讓兒童接種，首要的理由是擔心副作用，家長在樂意於讓孩子接種疫苗前，需要更多有關疫苗的研究、安全性等訊息。

雖然數據顯示從去年5月21日至今年4月1日間，全國43州及紐約市、關島、波多黎各的未成年人染疫死亡人數為284人，比率僅0.06%；24州及紐約市的染疫兒童住院人數也只占全部的2%，但是疫苗接種仍有其必要性。

首先，威脅性更強的變種病毒來勢洶洶；其次，兒童染疫、就算無症狀也可能導致後遺症「小兒多系統發炎症候群」(MIS-C)，此後遺症雖罕見但有致命風險，尤其是有色族裔兒童染疫、死亡、患上MIS-C的相對比率是「不成比例」的高。

最重要的是，全國18歲以下未成年人約占總人口22%，而國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)曾表示，雖然具體數字尚不清楚，但推測全國應當要有70%至85%民眾身上有抗體，才能達成「群體免疫」。

疫苗 民調 紐約市

上一則

美墨邊界圍牆 國安部擬恢復興築 民調指半數人支持

下一則

變種病毒藉體育活動快速傳播 學生確診暴增 傳染成人風險變高

延伸閱讀

英研究：AZ疫苗與血栓有關 55歲以下女性接種風險高

英研究：AZ疫苗與血栓有關 55歲以下女性接種風險高
解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫

解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫
保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

熱門新聞

最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

2021-03-30 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業