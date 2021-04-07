擔心副作用 近半數家長不願讓孩子接種疫苗

民調顯示，全國只有略多於一半家長願讓子女接種疫苗，可能衝擊全國「群體免疫」的目標。圖為德州一所小學學童戴口罩上課。(美聯社)

疫苗 接種持續展開，針對未成年人的臨床試驗也在進行中；不過民調 顯示，全國只有略多於一半家長願讓子女接種疫苗，可能衝擊全國「群體免疫」的目標。

Axios與易普索(Ipsos)於本月2日至4日作的民調顯示，家中有18歲以下未成年人的家長中，只有52%表示「願意」讓孩子接種疫苗；儘管接受民調的民眾中，71%「已接種」或「願意接種」疫苗；其中共和黨支持者較反對疫苗接種。

代表家庭的利益團體ParentsTogether於3月7日至12日間作的民調也發現，雖然70%受訪家長已接種或願意接種疫苗，但是願意讓孩子接種的比率只有58%；ParentsTogether的民調發現，非裔及西語裔，以及低收入家庭對疫苗持保留態度的比率較高。

ParentsTogether在民調發布時指出，父母不願讓兒童接種，首要的理由是擔心副作用，家長在樂意於讓孩子接種疫苗前，需要更多有關疫苗的研究、安全性等訊息。

雖然數據顯示從去年5月21日至今年4月1日間，全國43州及紐約市 、關島、波多黎各的未成年人染疫死亡人數為284人，比率僅0.06%；24州及紐約市的染疫兒童住院人數也只占全部的2%，但是疫苗接種仍有其必要性。

首先，威脅性更強的變種病毒來勢洶洶；其次，兒童染疫、就算無症狀也可能導致後遺症「小兒多系統發炎症候群」(MIS-C)，此後遺症雖罕見但有致命風險，尤其是有色族裔兒童染疫、死亡、患上MIS-C的相對比率是「不成比例」的高。

最重要的是，全國18歲以下未成年人約占總人口22%，而國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)曾表示，雖然具體數字尚不清楚，但推測全國應當要有70%至85%民眾身上有抗體，才能達成「群體免疫」。