變種病毒藉體育活動快速傳播 學生確診暴增 傳染成人風險變高

今年1月，62歲的庫爾漢(Dan Culhane)在青少年盃冰上曲棍球比賽擔任裁判時，對於防疫措施特別慎重，不僅戴了三層口罩，還加了透明塑膠面罩，在家裡就先把裝備穿戴好，以縮短在室內賽場的停留時間；但他後來還是沒能逃過一劫，2月28日染疫過世，成為明尼蘇達州卡維爾郡(Carver County)青少年體育比賽導致英國變種病毒 B.1.1.7傳染爆發的189個感染案例之一。

根據統計，卡維爾郡從幼稚園到12年級學校的學生體育活動中，共計有18場曲棍球、四場籃球、三場長曲棍球活動，以及一個足球隊接連傳出英國變種病毒群體感染。

拜登總統防疫顧問、明尼蘇達大學傳染疾病研究及政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy)主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)說：「我們之前從未在疫情 期間看過兒童之間有這種傳染情形。」

華盛頓郵報指出，美國越來越多疫情熱點是因英國變種病毒而起，讓人懷疑美國是否步入歐洲某些地區的後塵，校園重啟計畫、恢復正常生活都將因為新一波疫情出現而被打亂，還是這波感染案例增加只是美國正在擴大疫苗施打之際，進入疫情尾聲的一段插曲。

內華達州日前一場青少年排球巡迴賽，因為英國變種病毒而傳出群體感染；在密西根州，10歲至19歲之間兒童與青少年的染疫確診案例，今年3月比2月增加了133%，遠遠超過其他年齡層。

密州衛生機關表示，感染案例似乎主要透過青少年之間的體育等活動傳播，而不是在學校教室。

衛生官員表示，絕大多數兒童染疫案例病情都相對輕微，讓人憂心的是與青少年感染案例接觸、健康狀況較差的高風險民眾，例如教練、輔導老師、托兒所員工及家長。

隨著各地陸續解封，過去幾個月全美各地已陸續傳出青少年體育活動教練染疫甚至喪生的案例，包括肯塔基州勒辛頓聯合排球隊(Lexington United Volleyball)53歲教練畢爾曼(Chris Beerman)今年1月感染身亡；南卡羅來納州哥倫比亞市年僅42歲的高中田徑教練及足球隊顧問傑克森(Damien Jackson)今年3月也染疫病逝。

奧斯特霍姆說：「我個人的觀點是，我們還沒有體會到英國變種病毒的威力，許多人更是太早輕忽變種病毒的風險。」他指出：「接下來將有一場硬仗。」