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解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

解封一個月 新病例冠全美 密西根246人打完疫苗仍染疫3死

編譯陳韻涵╱綜合6日電
全美近半數以上的新確診案例發生在五個州，其中包括解封一個月的密西根州。圖為消費者在戶外用餐。(美聯社)
全美近半數以上的新確診案例發生在五個州，其中包括解封一個月的密西根州。圖為消費者在戶外用餐。(美聯社)

密西根州解封一個月來，新冠疫情不斷升溫，密州官員5日證實，已知246位居民完成接種新冠疫苗後仍染疫，其中三人死亡，密州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)則在6日接種疫苗；蒙大拿州共和黨籍州長強佛特(Greg Gianforte)也在打完第一劑疫苗後於5日確診，症狀輕微，州長夫人翌日也證實確診。

密西根州長葛瑞琴‧惠特默6日接種輝瑞疫苗。(美聯社)
密西根州長葛瑞琴‧惠特默6日接種輝瑞疫苗。(美聯社)

密州在4月第一周，成為全美新增病例，以及每10萬人住院人數最多的一州，也是5日通報新增逾7000病例的唯一一州。

密州衛生廳發言人琳恩‧沙特芬(Lynn Sutfin)表示，有246個確診病例在1月1日到3月31日間通報，病患接種第二劑疫苗至少14天後檢驗確診；沙特芬也指出，有些人可能最終被排除在名單之外，因為早在接種前就染疫。

沙特芬表示：「這幾宗病例正在進一步檢驗，判定是否作為聯邦疾病防治中心(CDC)潛在突破的其他標準，包括確診抗原消失，或在接種疫苗後確診不到45天產生聚合酶連鎖反應；這些病人比起已接種疫苗者，可能無症狀或症狀輕微。」

密州當局表示，246人中有117人的不完整住院資料，僅11人確實住院、103人未住院，另三人情況不明。

「三名死者年齡都超過65歲，其中兩人在三周內打完疫苗。」她說： 「大多數人在打完兩劑疫苗後14天內完全免疫，一小部分人會更久才會出現抗體反應，CDC主動了解這群人面臨的風險。」

密州積極推廣疫苗，官網顯示，截至4日約有295萬居民、相當於36.5%密州人口接種一劑以上的疫苗，當局已執行470萬劑次接種。

但解封一個月來，密州5日單日新增確診病例冠全國，確診住院率甚至比州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)秋季禁止餐廳內用並停止中學面授前還高。

蒙大拿州共和黨籍州長強佛特1日接種疫苗後，仍然檢測陽性。(美聯社)
蒙大拿州共和黨籍州長強佛特1日接種疫苗後，仍然檢測陽性。(美聯社)

在蒙大拿州，州長強佛特4日出現輕微症狀，5日檢驗確診；州長夫人蘇珊‧強佛特(Susan Gianforte)無症狀，6日確診，兩人在波兹曼(Bozeman)的家中隔離10到14天。

強佛特本月初接種第一劑新冠疫苗，並在社群媒體上分享他在Walgreens藥局接種的畫面。

強佛特辦公室並未公布州長上周末及本周的行程，惟證實他4日出席波兹曼浸信會的復活節儀式，但他當時無症狀且戴口罩，未密切接觸周遭人員。

疫苗 蒙大拿州 社群媒體

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