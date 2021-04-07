白宮：聯邦不會核發疫苗護照 民間可自行決定是否使用

針對是否核發聯邦的疫苗護照，白宮發言人莎奇6日明確表示，聯邦無意核發疫苗護照，這是民間企業自行決定。圖為紐約州是全美首發「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)。(美聯社)

白宮 6日排除官方使用疫苗 護照的可能性，但私人企業可自行決定，德州 和佛羅里達州的共和黨州長則批評此概念，侵犯市民權利與個人自由；世界衛生組織(WHO)也表示目前不支持旅行時採用疫苗護照，因為各國尚無法公平取得疫苗，而且疫苗仍否阻止病毒傳播仍待進一步觀察。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)6日排除拜登政府擬參與推出疫苗護照體系，「聯邦政府現在和未來都不會支持要求美國人提出疫苗證明的制度，聯邦不會有疫苗資料庫，也不會規定大家要取得接種疫苗的證明。」

不過白宮表示，私人企業若有意採取某種形式的疫苗護照系統則可自行決定；白宮強調，美國人民的隱私和權利應受保護，不會規定這些不公對待人民的體制。

莎奇指出，聯邦政府會提供新冠疫苗的隱私指南，但未透露公布時間。

新冠疫苗護照引發保守派抨擊，他們擔心政府管太多，恐歧視不願接種疫苗的美國人，或者侵犯人民隱私權。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)5日發布行政命令禁止疫苗護照，「德州人每天都逐步回歸正常生活，越來越多人施打安全有效的新冠疫苗，但如我一直以來所言，民眾向來都是自願施打，永遠不會受到強迫。」

「政府不該要求任何德州人提出疫苗證明，或揭露個人健康資訊。」艾伯特表示：「我們會繼續為更多德州人接種並保護大眾健康，但不會踐踏德州人的個人自由。」

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)上周則誓言將採取行政行動，阻止私人企業提供服務前要求消費者提供疫苗護照；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)5日表示，聯邦政府不會主導規定新冠疫苗接種紀錄。

世衛6日也警告，使用疫苗護照恐非有效重啟全球旅行的好辦法，因為WHO擔心疫苗公平性問題，而且疫苗能否阻止疫情仍令人存疑。

世衛緊急計畫執行主任萊恩(Mike Ryan)表示，在全球國家能更公平獲得疫苗之前，不該要求疫苗護照；世衛發言人哈里斯(Margaret Harris)表示，在更了解病毒傳播情況前，也不該強制規定提供疫苗接種證明。