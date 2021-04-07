莫德納和輝瑞疫苗 至少6個月有效

新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

各家新冠疫苗 消息不斷，新英格蘭醫學期刊(NEJM)6日新研究指出，莫德納 新冠疫苗防護力至少六個月，且年輕人抗體程度看似高於年長者；而歐盟藥品管理局(EMA)則表示，阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗是否與血栓具因果關係，但尚待進一步研究；另外陸軍研發的疫苗6日展開人體試驗，初步結果可望在仲夏出爐。

新研究指出，莫德納疫苗的保護力預期可維持超過六個月，抗體活動預計會隨時間下降，但仍須最終臨床實驗的進一步資訊，才能得知疫苗具多久的防護力。

●青年體內抗體 高於老年族群

根據NEJM研究，科學家發現，參與初步研究跨各年齡層的33名成人中，保護性抗體依舊活躍，而且年輕人抗體活躍度似乎高於老年族群。

NEJM的研究呼應上周另一份有關輝瑞 疫苗的報告，後者報告顯示，接種完第二劑輝瑞疫苗六個月後，仍具91.3%保護力，且能100%避免出現重症；莫德納的初步研究則顯示，其具有94.1%防護力。

●AZ疫苗不確切與血栓有關 但接種仍利大於弊

EMA疫苗策略部門負責人卡瓦列里(Marco Cavaleri)6日表示，阿斯特捷利康疫苗與罕見血栓間存有因果關係，雖尚不清楚確切關聯，但目前接種該疫苗仍利大於弊。

卡瓦列里表示根據目前證據，要證實阿斯特捷利康疫苗與罕見血栓之間無因果關係，難度越來越高；這是國際監管機構首次暗示接種該疫苗恐出現罕見的血栓副作用。

●陸軍研製疫苗 展開人體試驗

而在國內，陸軍研發的新冠疫苗6日開始人體試驗，馬里蘭州華特里德陸軍研究院(Walter Reed Army Institute of Research)72名18歲到55歲的成人接種蛋白質疫苗，以了解該疫苗能否在人體內安全引發適當的免疫反應，初步試驗結果可望在仲夏出爐。

陸軍研究人員表示，其疫苗在猴子試驗中具保護力，而且實驗室試驗顯示該疫苗能防護傳染力更高的新冠變種病毒；若人體試驗成功，該疫苗可望用於追加疫苗，並擴大接種對象，不限軍人。