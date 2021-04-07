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解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

19日起所有成人可打疫苗…已過最糟時期？「還沒」

記者張文馨╱華盛頓報導
拜登總統6日探訪維吉尼亞州亞歷山卓市維吉尼亞神學院的接種中心。(美聯社)
拜登總統6日探訪維吉尼亞州亞歷山卓市維吉尼亞神學院的接種中心。(美聯社)

拜登總統6日表示，全美國在3日一天內施打超過400萬劑新冠疫苗，本月19日起全美所有成人都可以接種疫苗，提早達標；被問到美國是否已度過最糟時期，拜登說，「若按目前規畫前進，我們會的，不過還沒。」

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)6日接受新聞台MSNBC節目訪問時說，接種疫苗可防止第四波致命大流行發生，但不意味著病例不會增加。

佛奇說，隨著越來越多州重啟經濟與鬆綁公衛規範，可能還會有一波疫情爆發，這都還待觀察；但「我認為疫苗將阻止類似情形發生」。

拜登政府的疫苗普及計畫比原先時間表更早完成，原訂上任第一個100天要施打1億劑疫苗，58天就達標，上任至今75天已施打1.5億劑，將朝2億劑邁進；原本規畫所有成人5月前都能接種疫苗，也提前到本月19日。

拜登6日走訪維吉尼亞州在一所神學院設立的疫苗接種中心，被問到全國是否已經度過最糟糕時期，拜登說，還沒。

拜登隨後在白宮發表演說，鼓勵民眾持續遵守防疫準則，並接種疫苗。

他說，正在傾全國之力對抗病毒，提供疫苗、動員接種，現在每天平均施打300萬劑，上周六(3日)一天內就施打超過400萬劑。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，到上月底，超過8成的教師與職員至少接種一劑；超過65歲以上的長者也有75%接種疫苗。

拜登表示，19日起所有成年人都有資格排隊接種疫苗。

「但我們還沒抵達終點線。」拜登說，變種病毒正在傳播，病例激增，住院治療數停止下降，某些地方死亡人數正在上升。

拜登說，在讓更多人接種疫苗前，呼籲大家勤洗手、戴口罩，並保持社交距離；到5月底絕大多數美國人都至少接種第一劑，等到多數人完成第二劑都已經是6月底，這都需要時間。

但拜登說，現在不是放心和慶祝的時刻，美國要盡己本分，並幫助其他貧窮國家。

到目前為止，全美因新冠死亡總數達55萬4064人。Our World in Data數據統計，截至5日晚間，全美施打超過1.65億劑疫苗，中國居次，施打近1.4億劑疫苗。

拜登總統6日探訪維吉尼亞州亞歷山卓市維吉尼亞神學院的接種中心。(美聯社)
拜登總統6日探訪維吉尼亞州亞歷山卓市維吉尼亞神學院的接種中心。(美聯社)
全美各州都降低施打疫苗年齡，普及接種。圖為佛州邁阿密市的21歲蒙特內羅5日接種輝...
全美各州都降低施打疫苗年齡，普及接種。圖為佛州邁阿密市的21歲蒙特內羅5日接種輝瑞疫苗時，矇住眼睛不敢看。佛州16歲以上少年有家長許可，都可接種疫苗。(美聯社)

疫苗 拜登 美國

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