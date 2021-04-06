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50州都有英國變種病毒 沒打疫苗的年輕人首當其衝

記者顏伶如、編譯陳韻涵╱綜合報導
全美各州都出現英國變種病毒，年輕人首當其衝。圖為莫德納製藥公司上月底在喬治亞州進行變種病毒的新疫苗臨床實驗，卡洛．凱利是第一位接受莫德納新疫苗的志願者。(美聯社)
全美各州都出現英國變種病毒，年輕人首當其衝。圖為莫德納製藥公司上月底在喬治亞州進行變種病毒的新疫苗臨床實驗，卡洛．凱利是第一位接受莫德納新疫苗的志願者。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)5日更新數據顯示，最先在英國發現的B.1.1.7變種病毒首度在全美50州都有病例，總數超過1萬5000例，其中又以佛州的變種毒株病例最多(3191例)，其次是密西根州，近期疫情飆升與變種毒株息息相關，已知1649例。

儘管推廣疫苗施打進展良好，但美國仍面臨疫情升高的威脅，步入歐洲後塵、陷入另一波疫情，儼然山雨欲來。公共衛生專家指出，變種病毒肆虐已讓抗疫作戰策略遭到顛覆，還沒有接種疫苗的年輕人恐將成為受害最嚴重的族群，且變種毒株病例正在全美激增。

CDC更新全美變種毒株病例數據，最先在南非發現的B.1.351變種病毒有374例，遍布32州與華盛頓特區；最先在巴西發現的P.1變種毒株則有289例，分布在25州。CDC表示，這些並不代表全美的變種毒株病例，只是分析確診病人樣本的結果。

休士頓貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)國家熱帶醫學院(NSTM)院長霍特茲(Peter Hotez)告訴有線電視新聞網(CNN)，B.1.1.7應該等同「另一種新的病毒」來看待。

霍特茲分析：「B.1.1.7變種病毒活動方式跟我們見過的其他病毒都不一樣，包括傳染力、年輕人容易受感染等，因此我們必須非常嚴肅地面對問題。」

巴爾的摩前衛生局長、喬治華盛頓大學米肯公共衛生研究所(Milken Institute of Public Health)客座教授溫麟衍(Leana Wen)4日表示，目前看來蠢蠢欲動的疫情，與前幾波疫情不同之處在於，「現在絕大多數染疫病例都是年輕人」。

她舉例說，以密西根州的狀況來說，現在染疫住院的患者當中有很多人是30多歲、40多歲的民眾，「我們同時看到大量的兒童被感染」。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)4日表示，現在出現的狀況是某些疫情熱點分布於全美各地，尤其發生在還沒施打疫苗的年輕人身上，還有學齡兒童。

高特里布表示，如果細看密西根州、明尼蘇達州和麻州的狀況，就會看到學校、社群紛紛爆發疫情，這些群體是先前並未曝露於染疫危機當中的。

在佛羅里達州橘郡(Orange County)，根據當地政府統計，今年3月間新增確診病例當中，18歲至25歲之間染疫比率明顯增加。佛州橘郡衛生廳長皮諾(Raul Pino)指出，全郡染疫住院病例中，高達三分之一不到45歲。

全美各州都出現英國變種病毒，年輕人首當其衝。圖為莫德納製藥公司上月底在喬治亞州進...
全美各州都出現英國變種病毒，年輕人首當其衝。圖為莫德納製藥公司上月底在喬治亞州進行變種病毒的新疫苗臨床實驗，史密斯是第二位接受莫德納新疫苗的志願者。(美聯社)

疫情 變種病毒 疫苗

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