50州都有英國變種病毒 沒打疫苗的年輕人首當其衝
聯邦疾病防治中心(CDC)5日更新數據顯示，最先在英國發現的B.1.1.7變種病毒首度在全美50州都有病例，總數超過1萬5000例，其中又以佛州的變種毒株病例最多(3191例)，其次是密西根州，近期疫情飆升與變種毒株息息相關，已知1649例。
儘管推廣疫苗施打進展良好，但美國仍面臨疫情升高的威脅，步入歐洲後塵、陷入另一波疫情，儼然山雨欲來。公共衛生專家指出，變種病毒肆虐已讓抗疫作戰策略遭到顛覆，還沒有接種疫苗的年輕人恐將成為受害最嚴重的族群，且變種毒株病例正在全美激增。
CDC更新全美變種毒株病例數據，最先在南非發現的B.1.351變種病毒有374例，遍布32州與華盛頓特區；最先在巴西發現的P.1變種毒株則有289例，分布在25州。CDC表示，這些並不代表全美的變種毒株病例，只是分析確診病人樣本的結果。
休士頓貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)國家熱帶醫學院(NSTM)院長霍特茲(Peter Hotez)告訴有線電視新聞網(CNN)，B.1.1.7應該等同「另一種新的病毒」來看待。
霍特茲分析：「B.1.1.7變種病毒活動方式跟我們見過的其他病毒都不一樣，包括傳染力、年輕人容易受感染等，因此我們必須非常嚴肅地面對問題。」
巴爾的摩前衛生局長、喬治華盛頓大學米肯公共衛生研究所(Milken Institute of Public Health)客座教授溫麟衍(Leana Wen)4日表示，目前看來蠢蠢欲動的疫情，與前幾波疫情不同之處在於，「現在絕大多數染疫病例都是年輕人」。
她舉例說，以密西根州的狀況來說，現在染疫住院的患者當中有很多人是30多歲、40多歲的民眾，「我們同時看到大量的兒童被感染」。
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)4日表示，現在出現的狀況是某些疫情熱點分布於全美各地，尤其發生在還沒施打疫苗的年輕人身上，還有學齡兒童。
高特里布表示，如果細看密西根州、明尼蘇達州和麻州的狀況，就會看到學校、社群紛紛爆發疫情，這些群體是先前並未曝露於染疫危機當中的。
在佛羅里達州橘郡(Orange County)，根據當地政府統計，今年3月間新增確診病例當中，18歲至25歲之間染疫比率明顯增加。佛州橘郡衛生廳長皮諾(Raul Pino)指出，全郡染疫住院病例中，高達三分之一不到45歲。
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