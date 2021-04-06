上周成長5% 新冠病例連3周上升、年輕人為主

CDC主任華倫斯基指最近確診患者多是年輕人。(美聯社)

根據路透分析報導，上周全美新增確診病例至今增加超過45萬例，成長幅度達5%，也是連續三周成長，而且繼年長者接種疫苗 的人數不斷增加後，年輕人似乎逐漸取代成為主要感染者；不過疫情 升溫之際仍有一絲好消息，4日公布的單日染疫死亡人數終於降至一年來最低，為222人。

隨著復活節 假期來了又去，公衛官員在此之前也曾提出隱憂，加上又正值春假，都讓專家們更擔心民眾在假期期間出遊，造成病毒的快速傳播。

上周截至4日統計，全國平均染疫住院的人數增加至3萬7000人以上，成長約4%，打破過去連續11周持續下降的紀錄。

雖然流感疫情在換季回暖後逐漸減緩，但專家並未在新冠病毒上看到類似的季節性發展；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示：「我不認為氣溫回升能幫助我們控制疫情。」

路透報導指出，全國共有27州在上周回報的新增確診人數和前七天相比都有增加趨勢；以每10萬人為一單位進行比較，密西根州、新澤西州和紐約州新增確診及住院比率都維持全國最高。

此外，聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)5日表示，運動相關活動恐怕是助長年輕人確診感染趨勢上升的主因。

「我們得知，年輕人確診比率升高與運動及課外活動息息相關。」瓦倫斯基在白宮簡報會議上說：「在18歲至24歲的年齡層上，我們確實看到新增確診案例的統計出現一些高峰值；雖然全國確診人數都在上升，但成長的部分主要是年輕人。」

瓦倫斯基也提醒，儘管CDC列出的防疫指南只強調「應限制」年輕人的運動活動，但倘若民眾未遵守，確診人數恐怕將再度爆增。

目前未滿16歲者仍無法接種疫苗，但瓦倫斯基建議，為年輕族群接種疫苗將有助於抑制病毒傳播，在控制疫情上有「極大的影響」。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計顯示，3日測得的單日染疫死亡人數為676人，翌日卻急劇下滑至200多人，堪稱是去年3月疫情爆發以來的新低，一年前的3月23日測得單日死亡人數是192人。

不過，JHU發言人表示，也有可能是因為復活節假期剛過，還有相關單位尚未回報數據。上周曾5