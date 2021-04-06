我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

上周成長5% 新冠病例連3周上升、年輕人為主

編譯林梅婕╱綜合5日電
CDC主任華倫斯基指最近確診患者多是年輕人。(美聯社)
CDC主任華倫斯基指最近確診患者多是年輕人。(美聯社)

根據路透分析報導，上周全美新增確診病例至今增加超過45萬例，成長幅度達5%，也是連續三周成長，而且繼年長者接種疫苗的人數不斷增加後，年輕人似乎逐漸取代成為主要感染者；不過疫情升溫之際仍有一絲好消息，4日公布的單日染疫死亡人數終於降至一年來最低，為222人。

隨著復活節假期來了又去，公衛官員在此之前也曾提出隱憂，加上又正值春假，都讓專家們更擔心民眾在假期期間出遊，造成病毒的快速傳播。

上周截至4日統計，全國平均染疫住院的人數增加至3萬7000人以上，成長約4%，打破過去連續11周持續下降的紀錄。

雖然流感疫情在換季回暖後逐漸減緩，但專家並未在新冠病毒上看到類似的季節性發展；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示：「我不認為氣溫回升能幫助我們控制疫情。」

路透報導指出，全國共有27州在上周回報的新增確診人數和前七天相比都有增加趨勢；以每10萬人為一單位進行比較，密西根州、新澤西州和紐約州新增確診及住院比率都維持全國最高。

此外，聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)5日表示，運動相關活動恐怕是助長年輕人確診感染趨勢上升的主因。

「我們得知，年輕人確診比率升高與運動及課外活動息息相關。」瓦倫斯基在白宮簡報會議上說：「在18歲至24歲的年齡層上，我們確實看到新增確診案例的統計出現一些高峰值；雖然全國確診人數都在上升，但成長的部分主要是年輕人。」

瓦倫斯基也提醒，儘管CDC列出的防疫指南只強調「應限制」年輕人的運動活動，但倘若民眾未遵守，確診人數恐怕將再度爆增。

目前未滿16歲者仍無法接種疫苗，但瓦倫斯基建議，為年輕族群接種疫苗將有助於抑制病毒傳播，在控制疫情上有「極大的影響」。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計顯示，3日測得的單日染疫死亡人數為676人，翌日卻急劇下滑至200多人，堪稱是去年3月疫情爆發以來的新低，一年前的3月23日測得單日死亡人數是192人。

不過，JHU發言人表示，也有可能是因為復活節假期剛過，還有相關單位尚未回報數據。上周曾5

疫情 疫苗 復活節

上一則

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」

下一則

避免惡性競爭 葉倫籲實施全球企業最低稅負制

延伸閱讀

美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗

美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗
佛奇：不會強制規定用疫苗護照 年底可不戴口罩進戲院

佛奇：不會強制規定用疫苗護照 年底可不戴口罩進戲院
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝
庫克郡疫情不妙 年輕人染疫居冠 衛生局：或重新禁堂食

庫克郡疫情不妙 年輕人染疫居冠 衛生局：或重新禁堂食

熱門新聞

最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝