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傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」

編譯洪毅╱綜合5日電
據報導，加州已出現源自印度的雙變種病毒，令人擔心外來者是否是攜帶病毒。圖為加州洛杉磯當地慈善組織正為排隊的無證客，施打單劑的嬌生疫苗。(Getty Images)
據報導，加州已出現源自印度的雙變種病毒，令人擔心外來者是否是攜帶病毒。圖為加州洛杉磯當地慈善組織正為排隊的無證客，施打單劑的嬌生疫苗。(Getty Images)

在印度首先發現的新冠變種病毒已證實在加州舊金山灣區出現首例；專家指出，雖然無證據顯示疫苗對此變種病毒沒有防護力，但是此病毒傳染性更強，且當前疫情又有升溫跡象，故應密切追蹤，持續展開疫苗接種，以防大規模爆發。

史丹福大學臨床病毒學實驗室3日證實，加州出現一例來自金山灣區的變種病毒染疫者，以及七例疑似病例，為美國首次發現此變種病毒的病例。

此變種病毒傳染力更強，可與加州、巴西、南非發現的變種病毒相提並論；舊金山加大教授傳染病專家陳子平(Peter Chin-Hong)比喻，對未接種疫苗的民眾而言，與該變種病毒染疫者共乘電梯，被傳染的風險會更高。

這讓專家擔憂該變種病毒在社區中傳播，導致已有所控制的疫情再度大規模暴增的可能性，尤其是全國疫情最嚴峻的加州，截至3日已有超過350例確診，以及5萬8000以上的死亡病例。

專家指出，目前沒有證據顯示疫苗對此變種病毒無防護力，但反之亦然；約翰霍普金斯大學醫學教授瑞伊(Stuart Ray)就表示，擔憂更能突破抗體，包含由疫苗生成者，但是瑞伊仍建議民眾接種疫苗，因為已有證據顯示，即使染上變種病毒，疫苗也能避免患者陷入重症或死亡。

瑞伊還表示，就算變種病毒疫情尚未爆發，仍應及時建立追蹤計畫，以隨時掌握變種病毒的疫情發展，且應當要能「預測」到其發展。

印度官方稱此變種病毒為「雙重突變變種病毒」，該「雙重突變」使其同時帶有加州、巴西、南非變種病毒的病毒株；該變種病毒首先在孟買所屬的馬哈拉什特拉省(Maharashtra)發現，該省去年9月後疫情一度受控，但是從3月起又激增，上周暴增50%。

馬哈拉什特拉因此成了印度疫情最嚴峻的省份之一，不過在該地首先發現的病毒尚未散布到全印度；這與加州變種病毒相似，目前全美該變種病毒病例，僅加州北部就占50%，尚未散布到全國。

變種病毒 加州 疫情

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