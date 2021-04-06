疫情打亂人生規畫 310萬人擬提前退休

聯邦人口普查局「家庭脈動調查」(Household Puls)指出，受到新冠疫情 影響，超過310萬名55歲以上民眾，打算比原本規畫的時程之前，提早申請領取社安金退休 。

這份調查報告是今年3月3日至15日之間進行。統計顯示，但55歲以上族群當中，約有140萬人則是受到疫情衝擊，後來被迫延遲退休。因此一場疫情下來，最後約有170萬民眾提早退休，意味著年輕族群將更有機會找到工作。

根據統計，出生於二戰之後，俗稱「戰後嬰兒潮」世代，如今已較年長的勞工，在2000年以來產生的1700萬個就業職缺當中，一直占有重要比例。

社會研究新學院(NSSR)經濟教授吉拉德奇(Teresa Ghilarducci)說，經濟好的時候，年長勞工有辦法持續上班，較晚才申請退休，但經濟差的時候，年長勞工就被迫紛紛退出職場，只能靠社安金過日子。

她說：「提早申請社安金，代表著個人、配偶及喪偶者這輩子領取的每月福利金都是縮水的。」

彭博新聞社報導，在某些地區，被迫提早退休的情形特別明顯。以紐約市 為例，人口普查局統計顯示，約有30萬人將提早申請社安金。

紐約市獨立預算辦公室(IBO)2018年調查研究報告指出，已退休的市府員工當中，超過25%選擇離開紐約州。

吉拉德奇表示，疫情對紐約老年人帶來沉重經濟打擊，老年人必須蒙受經濟損失，提早離開職場並申請社安金，並不令人意外。她說，老年族群減少支出的結果，將讓紐約經濟變得緩慢。

報導指出，全美其他15個規模最大的都會區，都沒有像紐約一樣嚴重的提早退休景象。人口普查局統計顯示，僅次於紐約之後的便是費城，約有8萬5000人打算提早退休，接下來是有6萬8000人計畫提早退休的芝加哥。

人口普查局統計也指出，通常積蓄較多的白人美國人，與其他族裔相比，最可能因為疫情影響而決定提早退休。