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2劑疫苗隔4周打 連鎖藥房華格林違規爆爭議

記者顏伶如╱綜合報導
社區連鎖藥房華格林施打疫苗，未遵守CDC守則，引發爭議。(路透)
社區連鎖藥房華格林施打疫苗，未遵守CDC守則，引發爭議。(路透)

全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)已為數十萬民眾施打輝瑞的新冠疫苗，不過華格林為消費者安排兩劑施打間隔為四周，並非聯邦疾病防治中心(CDC)公布的三周，引發爭議。

紐約時報報導，華格林安排兩劑疫苗相隔四周施打是因為方便民眾預約，可以加快作業。華格林的安排引起某些消費者混淆，聯邦衛生主管官員也注意到問題。

到目前為止，並無證據顯示多等一周施打疫苗會導致疫苗保護效果降低。CDC指出，建議兩劑疫苗相隔三周施打，若有需要則最長間隔則可拉長到六周。

CDC發言人葛魯西克(Kate Grusich)說，CDC已要求華格林停止為民眾安排超過三周間隔的時間施打第二劑疫苗。

報導指出，華格林同時也為民眾提供莫德納(Moderna)疫苗，而莫德納兩劑疫苗接種間隔為四周，華格林網站上疫苗預約系統，預設值是讓民眾不論接種輝瑞或莫德納疫苗，打完第一劑疫苗之後，都是相隔四周才接種第二劑。

華格林醫療長巴恩(Kevin Ban)受訪時說，兩款疫苗都安排一樣的施打間隔時間，是華格林系統在當時的能力之下，能夠推出的最方便程序。

巴恩指出，如今華格林系統已經更新，從本周稍後開始，藥局將為民眾自動安排輝瑞疫苗相隔三周完成接種。

疫苗 CDC 莫德納

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