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全美房市火燙 房產中價位飆漲15.8%至31.3萬

編譯林育正╱綜合4日電
新冠疫情稍緩，在經濟復甦初期，全美各處的房價都在漲，速度幅度都在上升，讓專家感到驚訝。圖為華盛頓州西雅圖市郊區已售出的成交屋。(美聯社)
新冠疫情稍緩，在經濟復甦初期，全美各處的房價都在漲，速度幅度都在上升，讓專家感到驚訝。圖為華盛頓州西雅圖市郊區已售出的成交屋。(美聯社)

全美過去一年的房地產市場為過去14年來最熱絡的一年，房屋供不應求。房地產網站Zillow指出，十多個都會區房價中位數，全部呈現雙位數百分點的成長；2月售出的房產中，平均四件中有三件不到一個月就賣出。

Zillow資料顯示，康乃狄克州大城史坦福(Stamford)今年1月與去年同期相比，房價中位數就飆漲19%。富國銀行集團(Wells Fargo & Co)資深經濟學者維特諾(Mark Vitner)說：「各地的房價都在漲，在經濟復甦初期，房價能以這種速度與幅度上升，讓我感到非常驚訝。」

新冠疫情稍緩，在經濟復甦初期，全美各處的房價都在漲，速度幅度都在上升，讓專家感到...
新冠疫情稍緩，在經濟復甦初期，全美各處的房價都在漲，速度幅度都在上升，讓專家感到驚訝。圖為波士頓市銷售建材的「家庭站」，生意旺盛，去年第四季業績狂升25%，顯示自己修補與建築成屋的力道很強。(美聯社)

●年輕族首購 遠距上班者搶房增買氣

房市需求大增的主要原因不難理解，受到新冠肺炎疫情影響，目前房貸利率幾乎來到歷史低點；此外，數百萬名千禧世代年輕人步入30歲，成為房屋首購族。首購族與預算有限的買家在房市競爭激烈，更出現競價的現象。

Redfin集團房產經紀人安德列雅‧懷特(Andrea White)就說：「現在的房市讓買家心碎，卻讓賣家相當開心。」

過去一年許多民眾採取遠端工作在家上班，因此需要更多空間；也有人因此不需通勤，選擇搬家至距離公司較遠的地區。去年未失業的民眾，因獲得紓困支票使得儲蓄增加，學貸得到寬限，在旅遊和娛樂開銷上也省下不少錢，增加購屋彈性。

●房貸創新低 房源吃緊助長購屋潮

相較之下，房市供給卻相當不足。金融危機後幾年新建案數量減少，民眾住在同一個房屋的時間也有延長的趨勢。儘管房市飆漲，但仍有許多屋主害怕競價，因此不願出售。低房貸利率，也讓民眾購屋選擇重新貸款(refinance)，降低再搬家的意願。

聯邦住宅金融管理局(FHFA)資料顯示，1月時一家庭獨立屋(Single-family house)在全國的價格，較去年同期攀升12%，為1991年來最大漲幅。全美房地產經紀人協會(NAR)則表示，2月的房產中價位較去年上漲15.8%來到31萬3000元。

進入房市旺季的春季，預計將有更多房產投入市場出售，但NAR預期數量增加，恐怕無法使房市降溫。現在就連高房價，去年春季房產買賣降溫的大城市，房市也出現升溫跡象。曼哈頓共有公寓(condo)與合作公寓(co-op)的銷售更是四季以來首次優於去年同期，舊金山房市交易則較去年增加19%。

目前建商也加緊腳步滿足市場需求，但全國仍有數百萬個住宅單位的短缺。經濟學者與專家預期，房市在今年將持續熱絡，直到房貸利率回升，更多房產待出售，且買家退出市場為止。

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