我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

2.3兆基建「妨礙經濟復甦」共和黨：減至6150億再來談

編譯林梅婕／綜合4日電
國會共和黨參眾兩院議員已表態反對拜登總統的金額龐大的基礎建設法案。圖為參院共和黨領袖麥康諾表示絕不會支持基建法案。(Getty Images)
國會共和黨參眾兩院議員已表態反對拜登總統的金額龐大的基礎建設法案。圖為參院共和黨領袖麥康諾表示絕不會支持基建法案。(Getty Images)

拜登政府日前推出規模逾2兆元的基礎建設計畫遭大批共和黨人反對，甚至有共和黨議員建議拜登政府應至少下修三分之二以上，才可能獲得其他共和黨人的支持。

聯邦參議員布朗特(Roy Blunt，密蘇里州)，同時也是參院共和黨團的資深成員指出，基礎建設計畫應從2兆多元降至6150億元，並著重於造橋鋪路等實體建設的重建。

自拜登總統的「美國就業計畫」(American Jobs Plan)推出不到一周，眾多政府官員及參院共和黨人接二連三透過媒體表達看法；在共和黨人極力反對向企業增稅的情況下，民主黨內部分進步派人士卻認為應將基礎建設金額提高更多，形成兩極。

來源：Fox News YouTube頻道

白宮首席經濟顧問狄斯(Brian Deese)在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)上受訪時，稱這項基礎建設計畫是「為期八年的一次性投資」，且能大幅幫助就業：「這會擴張我們的經濟潛能，我們還有一段長路要走。」

然而，布朗特同樣在該節目受訪時卻批評，拜登計畫中真正著重在傳統基礎建設的部分僅占30%，建議將斥資規模縮減才能使兩黨在參眾兩院都能達成共識。

「我想這對白宮來說會更容易，畢竟這項計畫中的基礎建設只占三成，但卻要花上2.25兆元。」布朗特說：「儘管我們放大對基礎建設的定義，所有的道路、橋、港口、機場、甚至下水道工程都占不到這個計畫的30%。以這樣的占比推算，我認為這計畫只需要6150億元。」

此外，拜登基礎建設還包括擴大寬頻建設、電網更新、以及為對抗氣候變遷所推廣的電動車使用；而為了抵銷開支，該計畫也包含將企業稅率提升至28%。

來源：AP Archive YouTube頻道

儘管拜登強力呼籲兩黨支持，但共和黨人仍堅決反對提升企業稅，並稱此舉將適得其反、妨礙經濟復甦；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也在1日的記者會上坦言，該計畫將無法獲得共和黨人的支持：「我將採取所有行動來阻止這項計畫，因為我認為這項處方無法適用於美國。」

國會共和黨參眾兩院議員已表態反對拜登總統的金額龐大的基礎建設法案。美國上次有如此...
國會共和黨參眾兩院議員已表態反對拜登總統的金額龐大的基礎建設法案。美國上次有如此數額龐大的聯邦公共支出法案是在1930年代的羅斯福總統(坐者)主政時期。(美聯社)

共和黨 拜登 參院

上一則

失業津貼1.02萬元列免稅 5月將開始退稅

下一則

能源部長：共和黨不挺2.3兆基建 擬讓民主黨護航闖關

延伸閱讀

共和黨要基建計畫減至6150億元 麥康諾力擋增稅

共和黨要基建計畫減至6150億元 麥康諾力擋增稅
憂成下個香港… 參議員史考特投書 籲拜登護台灣

憂成下個香港… 參議員史考特投書 籲拜登護台灣
3月闖邊界移民人數暴增 創15年新高

3月闖邊界移民人數暴增 創15年新高
拜登2兆基礎建設計畫 官員稱沒共和黨支持也照推

拜登2兆基礎建設計畫 官員稱沒共和黨支持也照推

熱門新聞

最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

2021-03-30 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船