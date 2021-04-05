2.3兆基建「妨礙經濟復甦」共和黨：減至6150億再來談

國會共和黨參眾兩院議員已表態反對拜登總統的金額龐大的基礎建設法案。圖為參院共和黨領袖麥康諾表示絕不會支持基建法案。(Getty Images)

拜登 政府日前推出規模逾2兆元的基礎建設計畫遭大批共和黨 人反對，甚至有共和黨議員建議拜登政府應至少下修三分之二以上，才可能獲得其他共和黨人的支持。

聯邦參議員布朗特(Roy Blunt，密蘇里州)，同時也是參院 共和黨團的資深成員指出，基礎建設計畫應從2兆多元降至6150億元，並著重於造橋鋪路等實體建設的重建。

自拜登總統的「美國就業計畫」(American Jobs Plan)推出不到一周，眾多政府官員及參院共和黨人接二連三透過媒體表達看法；在共和黨人極力反對向企業增稅的情況下，民主黨內部分進步派人士卻認為應將基礎建設金額提高更多，形成兩極。

來源：Fox News YouTube頻道

白宮首席經濟顧問狄斯(Brian Deese)在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)上受訪時，稱這項基礎建設計畫是「為期八年的一次性投資」，且能大幅幫助就業：「這會擴張我們的經濟潛能，我們還有一段長路要走。」

然而，布朗特同樣在該節目受訪時卻批評，拜登計畫中真正著重在傳統基礎建設的部分僅占30%，建議將斥資規模縮減才能使兩黨在參眾兩院都能達成共識。

「我想這對白宮來說會更容易，畢竟這項計畫中的基礎建設只占三成，但卻要花上2.25兆元。」布朗特說：「儘管我們放大對基礎建設的定義，所有的道路、橋、港口、機場、甚至下水道工程都占不到這個計畫的30%。以這樣的占比推算，我認為這計畫只需要6150億元。」

此外，拜登基礎建設還包括擴大寬頻建設、電網更新、以及為對抗氣候變遷所推廣的電動車使用；而為了抵銷開支，該計畫也包含將企業稅率提升至28%。

來源：AP Archive YouTube頻道

儘管拜登強力呼籲兩黨支持，但共和黨人仍堅決反對提升企業稅，並稱此舉將適得其反、妨礙經濟復甦；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也在1日的記者會上坦言，該計畫將無法獲得共和黨人的支持：「我將採取所有行動來阻止這項計畫，因為我認為這項處方無法適用於美國。」