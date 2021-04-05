2.3兆基建「妨礙經濟復甦」共和黨：減至6150億再來談
拜登政府日前推出規模逾2兆元的基礎建設計畫遭大批共和黨人反對，甚至有共和黨議員建議拜登政府應至少下修三分之二以上，才可能獲得其他共和黨人的支持。
聯邦參議員布朗特(Roy Blunt，密蘇里州)，同時也是參院共和黨團的資深成員指出，基礎建設計畫應從2兆多元降至6150億元，並著重於造橋鋪路等實體建設的重建。
自拜登總統的「美國就業計畫」(American Jobs Plan)推出不到一周，眾多政府官員及參院共和黨人接二連三透過媒體表達看法；在共和黨人極力反對向企業增稅的情況下，民主黨內部分進步派人士卻認為應將基礎建設金額提高更多，形成兩極。
來源：Fox News YouTube頻道
白宮首席經濟顧問狄斯(Brian Deese)在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)上受訪時，稱這項基礎建設計畫是「為期八年的一次性投資」，且能大幅幫助就業：「這會擴張我們的經濟潛能，我們還有一段長路要走。」
然而，布朗特同樣在該節目受訪時卻批評，拜登計畫中真正著重在傳統基礎建設的部分僅占30%，建議將斥資規模縮減才能使兩黨在參眾兩院都能達成共識。
「我想這對白宮來說會更容易，畢竟這項計畫中的基礎建設只占三成，但卻要花上2.25兆元。」布朗特說：「儘管我們放大對基礎建設的定義，所有的道路、橋、港口、機場、甚至下水道工程都占不到這個計畫的30%。以這樣的占比推算，我認為這計畫只需要6150億元。」
此外，拜登基礎建設還包括擴大寬頻建設、電網更新、以及為對抗氣候變遷所推廣的電動車使用；而為了抵銷開支，該計畫也包含將企業稅率提升至28%。
來源：AP Archive YouTube頻道
儘管拜登強力呼籲兩黨支持，但共和黨人仍堅決反對提升企業稅，並稱此舉將適得其反、妨礙經濟復甦；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也在1日的記者會上坦言，該計畫將無法獲得共和黨人的支持：「我將採取所有行動來阻止這項計畫，因為我認為這項處方無法適用於美國。」
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