能源部長：共和黨不挺2.3兆基建 擬讓民主黨護航闖關

拜登政府的能源部長格蘭霍姆。（Getty Images）

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)4日表示，即使在缺乏兩黨共識及共和黨 議員的支持下，拜登 總統仍有意全力推動逾2兆元基礎建設計畫；拜登政府經濟顧問委員會(CEA)主席勞史(Cecilia Rouse)表示，2兆元的基建計畫「滿足21世紀經濟的需求」，超越過往傳統的造橋鋪路，更有利美國 經濟復甦。

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參院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)也表示，拜登的2兆元計畫聚焦基建和氣候危機，堪稱「嚴謹提案」，但仍有許多工作要做，確保此計畫涵蓋全美「人道基礎建設」的重大議題。

格蘭霍姆說，拜登希望基建計畫獲得共和黨支持，但若無法獲得共和黨議員的青睞，他可能會透過「和解」(reconciliation)程序策略，讓民主黨護航此案在參院通關。

她在「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)中說，大多數國民目前支持拜登的計畫。

拜登1月就任以來，屢次重申願與共和黨合作，但他第二大施政要務「基建計畫」目前看來無法贏得兩黨支持

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)形容拜登的基建計畫「大膽無懼」，但會增稅和舉債，矢言「步步對抗」。

川普前總統與共和黨議員2017年時把企業稅率從35%砍到21%，拜登擬將企業稅率調到28%。

共和黨參議員布朗特(Roy Blunt)4日呼籲拜登，若想獲得共和黨議員的支持，需要大幅縮小計畫規模；他建議，約6150億元的計畫較可行，且部分共和黨同事較能接受。

「更新基建定義很重要，滿足21世紀經濟的需求。」CEA主席勞史在4日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)節目面對國家(Face the Nation)中說：「需要資金和刺激，最大化經濟活動。」

「許多人可看到人道基建危機，如勞工家庭沒有品質優良且可負擔的兒童照護，那就是人道基建。」桑德斯接受「美國國情」訪問時說：「我認為，強調物質與人道基建的時候到了，我希望看到它盡快實現。」