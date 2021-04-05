共和黨反對、民主黨不挺…拜登拚基建面臨「左右夾攻」

媒體稱拜登總統上月底提出的基礎建設法案，規模宏大，支出有史最多，國會參院通過不易，將遭到黨內黨外的批評。（美聯社）

拜登 總統提出金額2兆3000億元的基礎設施建設計畫，因牽涉到氣候變化，又研議向企業加稅，目前招致左右兩派一致批評，註定他想推案過關，前途障礙重重。

華爾街日報(WSJ)報導，共和黨 人4日紛紛上電視節目，批評拜登提案的金額及範圍太大；拜登想肆應氣候變化課題，同時想向企業增稅來支付施政預算。

共和黨人另質疑白宮不想追求兩黨合作，他們指出拜登方案與共和黨長期奉行的政綱，除了道路、橋梁建設有同感以外，其餘衝突太大，實在礙難支持。

共和黨聯邦參議員維克(Roger Wicker)在國家廣播公司(NBC)節目表示，總統想撤銷共和黨2017年的招牌施政，當時共和黨籍參議員人人都支持企業減稅，拜登想部分扭轉過來，怎能指望兩黨合作？

來源：NBC News YouTube頻道

也有共和黨人批評拜登方案花太多在大眾運輸，另廣增電動車、充電站，而非橋梁、道路及用水基礎設施。

民主黨方面，好些國會議員認為拜登做得不夠；該黨聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目上表示，拜登提案改善公共住居的金額為400億元，實在不夠，應增加近一倍。

密蘇里州的堪薩斯市內的供水管道與污水處理系統，都要汰舊換新。（美聯社）

參院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)表示，拜登提案要想成為法案，氣候變化是首要項目，國會最可能著手增加經費，美國 這方面還要多多努力，另就造福工人家庭、撫養老幼，美國落後給世上許多國家，全國開始致力於建設具體及人道兩種基礎設施，此其時矣。

拜登政府官員則為計畫的廣度辯護，認為計畫可增加就業機會，長期改善美國經濟體質，未來會大不相同；官員們表示，希望爭取共和黨的支持，聽取其意見，而改善提案，另相信基礎建設案，無論定義有何不同，最後能在極化的國會取得兩黨一致支持。