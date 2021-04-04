MLB全明星賽將遷出亞特蘭大 歐巴馬點讚 川普籲抵制棒球

MLB將今夏的全明星賽移出亞特蘭大市，喬治亞州州長坎普3日表示不惜上法庭維權。(美聯社)

美國職業棒球大聯盟(MLB )基於喬治亞州通過極具爭議的州選舉法，決定今夏的全明星賽不在亞特蘭大 舉行，引起廣大回應；前總統歐巴馬盛讚MLB的決定；喬州州長坎普(Brian Kemp)誓言在法庭捍衛新措施，稱「自由公正的選舉」經得起任何威脅、抵制和訴訟；前總統川普則呼籲支持者「抵制棒球」，以及任何有意干涉自由公正選舉的企業。

「恭喜@MLB支持所有國民的投票權」；歐巴馬3日推文寫道：「美國娛樂產業沒什麼比這更好的方式，向漢克阿倫(Hank Aaron)致敬，他總是樹立典範。」

非裔的阿倫出身阿拉巴馬州偏遠貧民區，經不斷努力，生涯累積755轟全壘打，不僅進入MLB名人堂且是MLB史上最偉大球員之一；向來蔑視種族仇恨的阿倫今年1月逝世，享壽86歲。

川普2日發表聲明呼籲支持者抵制棒球，「棒球已失去大量粉絲，現在他們也不在亞特蘭大打全明星賽，因為他們害怕不想要選民身分的極端左派民主黨，選民身分有其迫切需要，為選舉盡一切努力；抵制棒球和所有干涉自由公正選舉的企業，你聽到了嗎？可口可樂、達美航空等。」

坎普抨擊譴責MLB「製造恐懼和謊言」，痛批取消文化；他說紐約州 的選舉法限制更多，「這相當偽善，好比MLB總部位於紐約，達美航空飛紐約，我相信可口可樂也有大部分產品在紐約」；坎普表示，喬州在選舉日前，有17天親自提早投票的機會，紐約只有十天。

球迷對於MLB的決定也反應兩極，亞特蘭大勇士隊(Braves)球迷史密斯(Patrick Smith)認為MLB做了正確決定，若不表態將分裂支持者，「當政府限制人們投票的權利，必須有人挺身而出鼓勵這些單位撤回決定。」

但來自夏威夷的洛雷‧斯衛曼(Lorre Sweetman)覺得MLB做了糟糕的決定，因為這並非全然依據新選舉法，而是「政治迎合」和錯誤資訊；她對MLB的決定感到失望，雖然同意抵制職棒，但不會阻止還在學習棒球的孫子看球，認為「政治應該脫離運動」。

伊利諾州的球迷帕哥諾(Dick Pagano)表示，儘管會錯過紀念漢克阿倫的特別球賽，但他今年不看棒球了，「他們搬石砸腳」。

自詡為業餘棒球歷史學者的可特曼(Jeffrey Guterman)則說，MLB此舉顯示棒球與時並進，「我很訝異人們爭執MLB不在亞特蘭大辦比賽是錯誤決策，這當然會帶來大量收益，但問題是要付出更大代價，更動賽事場地或強化球迷反對聲浪。」