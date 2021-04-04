喬州限制投票新法案 勢將衝擊亞裔選民

亞裔比其他族裔更加仰賴通訊投票，喬州通過限制有色人種的政治參與新法後，亞裔選民將受到衝擊。圖為去年大選時，喬州選民在投票。(路透)

喬治亞州亞裔 選民在2020年次大選的投票率創新高，但喬州 通過限制有色人種的政治參與新法後，亞裔選民勢必也會受到衝擊，尤其是在通訊投票 比率驟升的疫後時代。

非營利的「亞裔美國人及太平洋地區島民人口研究組織數據」(AAPI Data)統計顯示，亞裔選民的投票率近年在激烈的搖擺州頻創新高，顯示選民對政治參與的活躍程度。

社會運動人士表示，考量AAPI Data，新法尤其令人警覺；亞裔美國人推進正義協會(Asian Americans Advancing Justice)訴訟主任菲阮(Phi Nguyen)說：「亞裔等有色選民，展現在喬州的政治力；而今部分民選官員試圖壓抑這些聲音，而非參考多元、跨種族、跨族群的選民意見。」

喬州參議會上周在共和黨議員大力支持下通過這項新法，緊縮通訊和提前投票規定，一小時內就送交共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)簽署成為法律；批評者表示，此法不成比例的影響有色人種，包括亞裔；這些選民的公民權早已面臨重大障礙。

新法實施前，通訊與提前投票可在選舉日前11周提出，如今時限減半；此外，申請前述兩種投票方式在新法上路後都需要驗證身分，如駕照、州身分證或可接受的選民身分影本。

去年11月大選的數據顯示，喬州等13個選情最激烈的搖擺州，亞裔及太平洋島嶼選民採用通訊投票的比率，比2016年增加300%。

菲阮表示，相關限制影響亞裔尤甚，亞裔比其他族裔更加高度仰賴通訊投票。