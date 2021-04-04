47州提限制性投票法案 相關法案短時間內激增

儘管沒有證據顯示去年大選存在廣泛的選民詐欺行為，但全國各州都在研擬限制投票法案。追踪立法走向的紐約大學法學院布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)分析指出，截至3月24日為止，全國47州提出總計361項限制性投票法案；不過五周之隔，就新增108項限制投票法案，增幅43％。

無黨派傾向的布瑞南司法中心，上次統計相關法案的日期是2月19日。

前總統川普 不斷指稱去年大選「被竊」，儘管他的司法部長巴維理(William Barr)表示，沒有證據顯示去年大選廣泛存在選民欺詐行為，川普為推翻選舉結果提出的訴訟案也全部失敗，但全國各州因此開始設法對選舉投票做出更多限制。

全國最先提出限制投票法案的州為德州、喬治亞州 和亞利桑納州。大多數法案都以通訊投票 為設限目標，去年通訊投票因疫情大流行擴大施行；四分之一的限制投票法案對身分證明提出更嚴格要求，其他法案的目的是讓選民登記註冊更困難或擴大清除選民名冊。

迄今為止，已有五項限制性選舉法案簽署生效成為法律，其中包括喬治亞州長坎普(Brian Kemp)上周簽署通過的選舉法修正案。該法案引起反對者憤慨不滿，多個反對團體提出訴訟，稱此法壓制少數族群選票。數十位非裔企業領袖呼籲大公司企業領導人站出來反對此法；位於亞特蘭大的可口可樂公司和達美航空已公開表示此法「不可接受」。

此外，愛阿華州長3月簽署的法案也讓提前投票更加困難；阿肯色州通過兩項緊縮選民身分證明規則的法案；猶他州通過的法案則被布瑞南司法中心指稱更可能導致錯誤刪除。

布瑞南司法中心表示，至少有55項限制性法案即將在24個州立法機構過關；29項法案已被各該州其中一個議會通過。

與此同時，也有不少擴展性提案在考慮之列。根據分析，47州總計提出843項具擴展性條款法案；六周前，這類法案總數為704項。其中9項擴展性法案已在各該州議會通過，正等待簽署生效；41項法案獲其中一個議會通過。