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逾5億臉書用戶個資 傳遭張貼駭客論壇供免費使用

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逾5億臉書用戶個資 傳遭張貼駭客論壇供免費使用

中央社／華盛頓3日電
網路犯罪專家指出，於2019年外洩的超過5億臉書用戶個資，已被張貼在一個駭客論壇供免費使用。（路透）
網路犯罪專家指出，於2019年外洩的超過5億臉書用戶個資，已被張貼在一個駭客論壇供免費使用。（路透）

媒體報導和網路犯罪專家指出，原先於2019年外洩的超過5億臉書（Facebook）用戶個資，包括電郵地址和電話號碼等，已被張貼在一個線上駭客論壇供免費使用。

法新社報導，以色列網路犯罪情報業者Hudson Rock技術長加爾（Alon Gal）今天在推特（Twitter）表示：「全部5億3300萬筆臉書紀錄已外洩供免費使用」。

加爾譴責他所謂的臉書「徹底疏失」。

根據美國財經內幕（Business Insider）報導，部分外洩個資似乎是當前資料，但法新社無法獨立證實。報導稱，部分外洩電話號碼仍隸屬於那些臉書帳號持有者。

加爾表示：「這意味倘若你擁有臉書帳號，極度有可能那個帳號所使用的電話號碼已外洩。」

但臉書表示，那些報導屬舊聞。臉書一位發言人告訴法新社：「這是先前已於2019年報導過的舊資料。我們已於2019年8月解決這個問題。」

加爾於1月發推文表示，受影響資料涵蓋來自106個國家的5.33億臉書用戶個資，包括超過3200萬個美國用戶、2000萬法國用戶以及1100萬英國用戶等，當時那些資料的持有者試圖販售它們。

那些個資包括電話號碼、完整姓名、生日，以及部分帳號的電郵地址和關係狀態。

加爾在推特上表示：「壞蛋肯定會把那些資訊用於社交工程、詐騙、入侵以及行銷等。」

路透社報導，根據加爾的說法，外洩資料似乎就是今年1月起在駭客圈流傳的臉書相關電話號碼等，技術期刊Motherboard率先披露有那個資料庫。

加爾今天表示，他透過比對他所認識者的電話號碼，已驗證至少其中一些資料是真確的。其他媒體記者也能拿已知電話號碼驗證那批資料的真實性。

加爾告訴路透社，臉書用戶未來幾個月，應該要小心提防已取得他們電話號碼或其他隱私資料者發動「社交工程攻擊」。

臉書 個資 美國

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