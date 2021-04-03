殉職司機新婚 母泣不成聲：希望兒子沒有痛

台鐵太魯閣號死亡的司機員袁淳修是豐原人，台中市長盧秀燕（背對鏡頭者）獲報後，到袁家慰問家屬，袁媽媽泣不成聲說，「希望兒子沒有痛」。(圖：台中市新聞局提供)

台鐵太魯閣號 出軌，釀50人死亡，其中包含司機員袁淳修、機車助理江沛峰，由於該車種採雙人乘務，等於兩名司機都命喪黃泉；台鐵內部不忍表示，都是很優秀的年輕人，袁姓司機前年才結婚，太太也是台鐵人，「多希望奇蹟發生」。

根據本報調查，33歲袁淳修、32歲的江沛峰都隸屬台北機班。同事一聽到車頭和駕駛室所在的第八節車廂幾乎撞成爛鐵，都不敢相信，不過看到駕駛台都不見，心裡都有底，情況應該很不妙。

袁淳修是台中豐原人，台中市長盧秀燕接獲消息後，隨即請豐原區公所關懷慰問家屬，晚間結束公務行程後，盧秀燕趕赴司機員豐原家中關心及致贈慰問金。

袁淳修的媽媽泣不成聲，說「希望兒子沒有痛。」袁媽媽說，兒子是個非常孝順的人，她這幾天心臟都很痛睡不著覺，沒想到竟接獲兒子發生意外的消息，讓她相當心痛。

一名與袁淳修熟識的司機員聞訊忍不住哽咽表示，大家都一直在等應變中心正式宣布，希望還有奇蹟，不過在確認死亡後，難過到說不出話，「是新婚的年輕司機」。

另名同事透露，袁淳修是很好相處的人，前年才在台鐵集團婚禮上接受大家祝福，和太太呂盈萱都是來自北機段。當時手裡捧著台鐵騰雲號的圖卡，告訴新娘「我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子」，現在回想起來，令人格外鼻酸。

至於江沛峰則是未婚，去年剛來台鐵報到，正接受訓練，依照規畫，兩年就可以一圓司機夢想，可惜等不及結訓就遇上死劫。

不具名司機說，大家原本都在集氣，也有派人去醫院關切，未料最後聽到的還是壞消息，就此天人永隔。

在得知兩名兄弟殉職後，台鐵機務段一片哀傷；司機紛紛表示痛心，也知道「一定躲不掉」，現在去執勤也怕怕的，希望不要再有憾事發生。