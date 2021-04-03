我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

撞擊力大到車頭削一半 是否人禍? 運安會不鬆口

記者曹悅華／台北報導
基隆市搜救隊人員在扭曲變形的車廂內搜尋遺體。(基隆市消防局提供)
基隆市搜救隊人員在扭曲變形的車廂內搜尋遺體。(基隆市消防局提供)

台鐵太魯閣號在花蓮縣清水隧道的事故至少已釀50人死亡；台灣國家運輸調查安全委員會2日拋出工程車滑落處是否應該設圍籬等四項疑點；至於是否為人禍，運安會則未確認。

運安會鐵道調查組專任委員李綱說，根據運調法第二條，屬於正線出軌，是乙級事故，現場可以看到隧道裏面是最嚴重的，水泥枕木破壞嚴重，集電弓也有受影響，肇事車子的車門塊也留在現場；至於工程車是否沒有煞好車都要調查。後續將在不影響搜救情況下，破壞車體，做3D掃描，針對邊坡疑似有車輛撞擊，再做現場調查。

李綱說，駕駛所在地，也就是第八節車廂車頭是被削掉、壓扁的，可見當時撞擊力量很大；普悠瑪、太魯閣號等新自強號等列車，最高速限可以到140公里，都要靠儀器解讀才知道。

至於是否為人禍因素？運安會主委楊宏智直言，還難以判斷，也許工程車也有機械問題，像是煞車拉了系統卻沒有到位，只能說沒有太多天候問題及環境問題則值得探討。

楊宏智說，事故發生後派出五組人員前往現場進行調查，發現最嚴重的是被工程車撞擊推擠到隧道內的車廂，停留外部的較沒有受損。

由於工程車和第七、八車駕駛艙嚴重衝撞，初步關切方向，朝工程車管理模式，以及既然人車不得擅入軌道，工程車卻沒設圍籬進行；此外，還有同樣情況會不會發生土石崩塌；最後是其他人員是否有入侵。

對於工程公司宣稱工程車有拉手煞車，還放置石頭擋著，楊宏智說，工程車的殘骸是在空檔，但是否代表當下是空檔，還需要再確認，這也是運安會關切的地方；只用石頭擋是否是可以接受的方式，也還要再了解。

對於軌道有刮痕，是否司機員有啟動煞車？楊宏智說，因為兩個司機都罹難，目前沒辦法由當事人解答，只能從旁證分析。

楊宏智說，會邀請工程公司、台鐵局、鐵道局、交通部等事故相關單位參與調查，若太魯閣列車有疑慮，也會邀請製造商。

台鐵 太魯閣號 台灣

上一則

殉職司機新婚 母泣不成聲：希望兒子沒有痛

下一則

屍塊遍車廂 摸黑尋遺駭 「一塊也不能少」

延伸閱讀

太魯閣號事故 台鐵公布部分罹難者名單

太魯閣號事故 台鐵公布部分罹難者名單
太魯閣號事故 林志玲等明星祈福捐款

太魯閣號事故 林志玲等明星祈福捐款
曾躲過普悠瑪事故…殉職司機改開太魯閣號卻遇劫

曾躲過普悠瑪事故…殉職司機改開太魯閣號卻遇劫
台火車50死悲劇 檢警漏夜搜包商 聲押工程車負責人

台火車50死悲劇 檢警漏夜搜包商 聲押工程車負責人

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
章瑩穎(左起)、紀夢奇、趙茜。(本報檔案照片)

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

2021-03-26 21:55
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

2021-03-27 12:44
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃