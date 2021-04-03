撞擊力大到車頭削一半 是否人禍? 運安會不鬆口

基隆市搜救隊人員在扭曲變形的車廂內搜尋遺體。(基隆市消防局提供)

台鐵太魯閣號 在花蓮縣清水隧道的事故至少已釀50人死亡；台灣 國家運輸調查安全委員會2日拋出工程車滑落處是否應該設圍籬等四項疑點；至於是否為人禍，運安會則未確認。

運安會鐵道調查組專任委員李綱說，根據運調法第二條，屬於正線出軌，是乙級事故，現場可以看到隧道裏面是最嚴重的，水泥枕木破壞嚴重，集電弓也有受影響，肇事車子的車門塊也留在現場；至於工程車是否沒有煞好車都要調查。後續將在不影響搜救情況下，破壞車體，做3D掃描，針對邊坡疑似有車輛撞擊，再做現場調查。

李綱說，駕駛所在地，也就是第八節車廂車頭是被削掉、壓扁的，可見當時撞擊力量很大；普悠瑪、太魯閣號等新自強號等列車，最高速限可以到140公里，都要靠儀器解讀才知道。

至於是否為人禍因素？運安會主委楊宏智直言，還難以判斷，也許工程車也有機械問題，像是煞車拉了系統卻沒有到位，只能說沒有太多天候問題及環境問題則值得探討。

楊宏智說，事故發生後派出五組人員前往現場進行調查，發現最嚴重的是被工程車撞擊推擠到隧道內的車廂，停留外部的較沒有受損。

由於工程車和第七、八車駕駛艙嚴重衝撞，初步關切方向，朝工程車管理模式，以及既然人車不得擅入軌道，工程車卻沒設圍籬進行；此外，還有同樣情況會不會發生土石崩塌；最後是其他人員是否有入侵。

對於工程公司宣稱工程車有拉手煞車，還放置石頭擋著，楊宏智說，工程車的殘骸是在空檔，但是否代表當下是空檔，還需要再確認，這也是運安會關切的地方；只用石頭擋是否是可以接受的方式，也還要再了解。

對於軌道有刮痕，是否司機員有啟動煞車？楊宏智說，因為兩個司機都罹難，目前沒辦法由當事人解答，只能從旁證分析。

楊宏智說，會邀請工程公司、台鐵局、鐵道局、交通部等事故相關單位參與調查，若太魯閣列車有疑慮，也會邀請製造商。