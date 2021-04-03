屍塊遍車廂 摸黑尋遺駭 「一塊也不能少」

隧道內的車廂空間狹隘、光線不足，救援難度高，考驗搜救人員。(新北市消防局提供)

台鐵太魯閣號 事故，三節車廂卡在隧道內，車體扭曲變形加上昏暗增加救援困難，死者多集中在變形嚴重的七、八節車廂中，救援人員進入後昏暗車廂內發現不少屍塊，有些還被鐵塊壓住，有救援人員看到屍塊破碎，難過說「車體都破成這樣，何況是人。」

「裡面屍塊遍布，有些還被壓住，只得利用破壞器材。」新北市特搜大隊組長周祐陞說，他負責的五至七節車廂內，到處是屍塊。搜救人員拿著工具，藉著頭燈微弱燈光，在地上小心翼翼尋找屍塊，找到後便將散落屍塊鏟起，再放入袋中，深怕遺漏哪個乘客遺體的一部分，一名隊員說「不能缺一塊」。

「這裡有一塊，那邊也有，可能是不同人的…還有嗎？那塊是不是？右邊那塊也是…」搜救人員喊著，基隆搜救隊人員在搜尋第六、七節車廂時，發現有零散屍塊，不確定是否同一人，先以屍袋集中包起來運出，在漆黑扭曲變形的車體中，搜索夾縫，不錯過任何角落。

基隆市搜救隊員在扭曲變形的車廂內搜尋遺體、屍塊。(基隆市消防局提供)

宜蘭救助隊抵達後事故現場後，發現「情況比想像中的嚴重」，不但車廂玻璃破碎，多具屍體被拋出車外，可見當時撞擊力道之大，有人被拋下隧道旁水溝慘死，有些被壓在車底下，肢體被切斷，現場慘不忍睹。因屍塊零散，只好集中裝屍袋。

一名救援人員說，他們希望找到生還者，看到的卻是一具具遺體，尤其看到殘肢，更是辛酸。

花蓮縣消防局長林文瑞說，第五、六節車廂都脫節，救援時須從車頂爬到另外一邊，進行破壞後再進入車箱救援，隧道內的車廂空間狹隘、光線不足，救援難度高。