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台鐵50死慘劇╱倖存者逃生 破窗爬車頂 浴血喚親人

記者王燕華、王思慧／花蓮報導
台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，警消2日晚完成搜救。(記者許正宏／攝影)
台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，警消2日晚完成搜救。(記者許正宏／攝影)

台鐵太魯閣號2日滿載492名旅客返鄉，卻發生重大交通意外，這列車乘客逾半是台東人，大部分坐在五到八節，也是死傷最嚴重的幾節車廂；事故發生後，四到八節車廂全卡在隧道內，傷勢較輕的乘客從火車頂走出脫困，脫困乘客也驚魂未定，有人在鐵道旁激動泛淚。

影片來源：聯合新聞網

台鐵最慘事故
台鐵最慘事故

傷心清明 車廂多是台東人

坐在最後一節車廂的黃姓父子買站票，要回花蓮吉安鄉與家人團聚；黃男說，當時火車突然煞車，發出了強烈尖銳刺耳的聲音，站著的人直接往前滑了七、八排，大家都站不穩，緊接著聽到巨大的撞擊聲。

「絕對出大事了！」黃男說，幸好是在最後一節車廂，還有門可以逃生，他看見在隧道內的車廂，有的人破窗逃、有的人爬屋頂、有的人滿身都是血、有的大聲呼喊在找親人。

台鐵408次太魯閣號發生事故後、警消趕赴現場將傷者送醫。(記者王燕華／攝影)
台鐵408次太魯閣號發生事故後、警消趕赴現場將傷者送醫。(記者王燕華／攝影)

火車急煞 頭破血流甩地上

第七節車廂一位婦人和丈夫一同返台東掃墓，事故發生時，坐在靠走道位置的她正在看手機，突然感到一陣劇烈搖晃，人就被甩到地上，頭也受傷流血，幸好救難人員趕到，引導她從車頂走出離開黑暗隧道，再到第三、四節車廂下來脫困。

旅英十多年的邱先生，因疫情回台，目前在台北工作，原本要坐中午火車返台東掃墓，但覺得很久沒回家，想早一點回鄉，所以改成408列次站票。

台鐵408次太魯閣號發生車禍後，車內乘客緊急逃生疏散。(民眾提供)
台鐵408次太魯閣號發生車禍後，車內乘客緊急逃生疏散。(民眾提供)

燈光驟滅 行李箱救他一命

邱先生上車後在第五節車廂，雖是站票，但看到前方有座位就先坐下來。事故發生時他半夢半醒，突然感到一陣撞擊力道，接著燈光就滅了；他也因往前一撞，戴眼鏡的鼻梁瘀青。

他說，還好當下坐著，他放在座位後方的大行李箱整個因撞擊力道壓扁，吸收衝撞力道，讓他逃過一劫。

救難人員一開始焦急大喊「有沒有小孩」，火車內人員回答「有」，由於火車空間狹小，傷者無法直接運出來，擔架要靠直立方式進出，傷者搬運出來後，直接送往醫院，來不及送醫的，先躺在月台，由慈濟志工協助檢視、餵水。因現場一片混亂，警方保管、記錄遺留物。

台鐵 疫情 手機

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