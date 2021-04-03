「帶走太多人命」 台鐵太魯閣號慘劇 立委究責交長

台鐵太魯閣號於花蓮縣清水隧道出軌，造成重大傷亡，交通部長林佳龍政治責任受矚目。(記者潘俊宏／攝影)

台鐵 太魯閣號發生重大事故，台灣 立法院交通委員會下周將邀請交通部部長林佳龍、台鐵局代理局長祈文中到立院專案報告事故原委。國民黨 立委直言，勢必將追究兩人是否應負起政治責任，「這次帶走太多人命。」多位民進黨立委也要求台鐵檢討、負責。

國民黨立委林為洲指出，此次台鐵出軌事故疑點重重，包含為何施工工程車可隨意停放在鄰近軌道邊坡上，工程為何未設圍籬與軌道保持安全距離，這些都必須釐清。

民進黨立委范雲表示，作為執政團隊的一員，實在對不起車上的大家，作為自願為花蓮選區服務的立委，會在相關單位搶救後，要求台鐵盡速釐清事故原因，若為人為因素，「將要求台鐵負責、全面檢討」。

立委蘇震清表示，身為交通委員會的立委，將要求台鐵，針對第一線監督管理機制，進行全面體檢。

有藍委直言，不管是林佳龍或只是台鐵局代理局長的祈文中，對這次事件都有責無旁貸的督導責任，如何究責，還是要看事故原因。

也有藍委表示，目前看來事故原因對交通部來說較像是非戰之罪，但該負的政治責任恐怕還是要有。

中廣董事長趙少康表示，這是台鐵近半世紀以來最嚴重意外，第一時間要盡力搶救傷者，也不能放鬆責任追究，林佳龍須立刻下台，行政院長蘇貞昌也要負政治責任，不能每次都因循苟且「混過去」。

國民黨前主席朱立倫也說，政府除道歉外更應徹底檢討事故原因，究責到底。

時代力量黨團總召邱顯智表示，政治責任先擺一旁，全力投入救援，他支持運安會立案調查。

民眾黨立委高虹安表示，交通部、台鐵及運安會應盡快展開調查，釐清事故原因及責任，讓住東部的台灣人有安心回家的路。