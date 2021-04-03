太魯閣號撞車 50死162傷…台鐵史上最慘重事故

台鐵太魯閣號2日在花蓮縣清水隧道附近因邊坡上的工程吊卡意外滑落，造成火車出軌，創史上死亡人數最高事故。(記者王燕華／攝影)

台灣 鐵路2日發生史上死傷最多的事故，一列南下的太魯閣號行經花蓮縣清水隧道前50公尺處，撞上一輛疑似停車不慎、沿著鐵軌上方邊坡滑落的工程車，列車失控出軌，擦撞山壁，多節車廂扭曲變形，造成至少50死、162人輕重傷，年紀最小的死者才六歲，死亡人數可能再增加。

車上共492名乘客與三名乘務員、一名清潔員，有11人被拋飛車外或拋出時夾在山壁間死亡，兩人卡在車底；最前方的第八節車廂首當其衝，死傷最為慘重，有27人當場死亡；車廂內滿布鮮血、斷肢、殘塊，現場一片混亂，尖叫、哭喊聲不斷，有如人間煉獄。

消防員昨天在第6車廂發現一具剩上半身的遺體，因遭列車壓住，無法救出，已在附近找到該具遺體下半身，先用屍袋打包；台鐵 人員3日出動2台怪手，切斷車廂連結處，讓消防員整理運最後這一具遺體。

事故發生在2日上午9時28分，408次太魯閣號沿東正線行駛，出和仁與崇德站間的和仁隧道不久，正要駛入清水隧道時，在距隧道50公尺處撞上十噸重的工程車，列車失控向左偏出軌，一路衝入隧道擦撞山壁，猛烈的撞擊力道造成五、六節車廂脫節，車廂嚴重擠壓變形，四到八節車廂卡在隧道內。

據悉，當地正由台鐵委外施作明隧道，工程已施工兩年，2日雖因連假停工，工地李姓負責人仍前往工地視察；台鐵初步調查，肇因疑似李姓負責人停放工程車時不慎，手煞車未緊韌，車輛向下溜20公尺，順邊坡滑落鐵軌上，列車司機員看到時來不及煞車，才釀成意外。

交通部長稱願擔責 但搶救優先

台灣北部與東部各行政區動員救難人員2日趕往救災，台灣交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌也先後趕往現場；蘇聽取簡報，全場神情凝重，向台灣人民致歉，稱相關責任會在搶救完成後進行。

林佳龍當日發聲明指出，在清明連假疏運發生如此重大事故，震驚與傷痛難以言喻，「我有責任，也該負責」；但他說，必須承擔一切政治責任，但此時搶救優先，不能一走了之。

蔡英文總統到台鐵應變中心了解狀況後表示，政府將持續協助死傷者家屬，相關單位務必徹查事故原因；對於林佳龍是否口頭請辭，她並未回應。

美國國務院 副發言人波特(Jalina Porter)2日在每日電話簡報會表示，對於台灣發生的列車出軌事件造成死傷，深感悲痛，對所有受到影響的民眾，表達最深切的哀悼，美國已準備好提供一切可能的協助。

國務院東亞局也推文，祝愿台灣能在此一艱難時刻，得到平靜與安慰。