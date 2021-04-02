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前阿拉斯加州長裴林和兒女染疫 呼籲全美戴口罩

編譯潘勛／綜合1日電
前阿拉斯加州長莎拉‧裴林與家人感染了新冠肺炎；她呼籲續保持社交距離、戴口罩。(美聯社)
前阿拉斯加州長莎拉‧裴林與家人感染了新冠肺炎；她呼籲續保持社交距離、戴口罩。(美聯社)

阿拉斯加州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)坦承自己與家人都感染了新冠肺炎，她呼籲全美民眾應有同理心，繼續保持社交距離、戴口罩，不要把疫病傳染給他人。

國家廣播公司新聞網(NBC News)1日報導，曾獲共和黨2008年提名為副總統候選人的裴林在「眾生相」(People)雜誌發文表示，強烈鼓勵人人要有同理心，避免傳染新冠等病毒；她寫道：病毒數目比天上繁星還要多，這意味人類無法悉數避開染病或凶險，雖不必提心吊膽，但請提高警覺。

今年57歲的裴林說，女兒有一天醒來，發現味覺、嗅覺都喪失功能，是新冠的症候；她女兒「馬上新冠確診，接下來隔離」，然後全家都診斷出感染新冠。

裴林再說，她看到兒子崔格(Trig)也出現症狀；崔格可是她家中最支持戴口罩的人，而且去年當中多次檢驗都呈陰性，但女兒染疫後，兒子也呈陽性了。

裴林寫道，健康有特殊狀況(崔格有唐氏症)的小孩，特別容易感染新冠，醫師開日舒錠(azithromycin)給發燒的崔格，很有功效，她還在兒子的食品裡添加維他命。

裴林說，自己很快也出現輕微發燒、肌肉酸痛症狀，一度味覺、嗅覺也不見了，當天確診感染新冠，自己的案例顯示，跟數百萬國人一樣，大家都可能感染。

裴林開玩笑地說，自己參加福斯電視「蒙面唱將」(The Masked Singer)時，就練習過室內戴口罩；該節目主打名流隱藏身分，穿精心設計的服裝，然後秀歌藝；裴林打扮成一隻五顏六色的熊，但在第三季被淘汰出局。

裴林說，「由此經驗，我認為在室內人群中戴有點麻煩的口罩，不僅能十分珍貴地不被認出來，還相信若要減緩疫情，戴口罩比毫無動作要好得多。歷史會特寫我們這些上『蒙面唱將』的來賓，在戴口罩流行之前，就已經戴過了。」

她也建議民眾優先撥出個人時間及資源，確保自己以健康方式過日子，如此碰到病毒來襲，至少能有防護力與其搏鬥。

阿拉斯加州 社交距離 提名

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