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效力91%、防護力至少6個月…輝瑞疫苗可防南非變種病毒

記者張聲肇／綜合報導
輝瑞疫苗注射完兩劑後，可維持至少六個月，還可防南非變種病毒。(歐新社)
輝瑞疫苗注射完兩劑後，可維持至少六個月，還可防南非變種病毒。(歐新社)

輝瑞藥廠(Pfizer)和德國BioNTech生物科技公司1日表示，它們合作生產的新冠疫苗注射完兩劑後，效力達91%，可維持至少六個月，還可防南非變種病毒

專家認為效期應更久，但目前所觀察到的已稱得上是「好消息」，包括對防範B.1.351南非變種病毒株有效。

研究人員本來擔心變種病毒可能躲得過疫苗，輝瑞等兩家公司發表聯合聲明說，它們的疫苗可以100%保護接種人不會罹患美國疾病防治中心(CDC)所定義的「嚴重症狀」，防範食藥局(FDA)所定義的嚴重新冠症狀，效率也達95.3%。

貝勒醫學院疫苗專家暨熱帶醫療學院院長霍特茲(Peter Hotez)說，去年臨床試驗對象到今天仍受到疫苗的保護，至少表示免疫不是短時期而已；他說，這是好消息，「希望效期延續多年，但目前無法得知。」

輝瑞和BioNTech也說，針對樣本數不大的12歲到15歲少年試驗，效果達100%。

輝瑞董事長暨執行長柏爾拉(Albert Bourla)說，這些資料顯示該公司疫苗效力和安全都很好，公司準備向美國食藥局申請「生物研究應用執照」；此執照的法律授權大於目前的「緊急使用授權」。

國家過敏及傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)也相信輝瑞疫苗的效期會長於半年；他說，「六個月是很清楚的結果，很可能會更長。」

他解釋說，接種疫苗的人會產生大量的抗體，過了幾個禮拜，身體會製造學名為B細胞的免疫細胞，這種細胞又會持續製造出更多抗體，可以長期免疫的原因就在此。

輝瑞疫苗的研究觀察對象達4萬6000人，都是自願參與，其中確診感染新冠病毒的案例有927個；這927例中，850是施打安慰劑的對照組，施打BNT162b2疫苗的只有77個，因此，保護效率是91.3%。

在B.1.351病毒株盛行的南非，800人參加試驗，結果九人確診，這九人全都是安慰劑對照組裡面的人，表示效率達100%。

疫苗 輝瑞 變種病毒

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