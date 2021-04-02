第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

拜登政府在全美州加速推動新冠肺炎疫苗 接種之際，許多州卻開始放寬防疫限制，據最新疫情 數據統計，全美25州新增確診病例持續攀升，僅有五州疫情減緩；公衛專家警告，美國 當前恐已處於第四波疫情初期。

另外，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)1日告訴路透，就算聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)新冠疫苗，美國可能也不需要這款疫苗。

雖然數十個國家已批准接種阿斯特捷利康疫苗，但該疫苗去年底開始引發不少爭議；佛奇表示，美國已和夠多家疫苗製造商簽訂合約，秋季可望有足夠的追加疫苗。

依據紐約時報數據分析，美國先前三波疫情時間，分別為去年3至6月、6至9月，以及9至11月；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)29日在白宮簡報時曾脫稿表示，第四波正匍匐前來，她有種山雨欲來的感覺。

第四波疫情的嚴重度可能低於先前幾波疫情，因為目前全美約有73.7%老年人已接種至少一劑疫苗，但新疫情恐輕易毀掉抗疫進展，新冠住院病患人數又見增加，但沒之前多。

根據約翰霍普金斯大學1日數據，美國新冠肺炎確診3053萬8007 例，死亡55萬3117 人；紐時統計也顯示，美國過去一周平均單日新增確診6萬4396例，比過去兩周平均數據增加17%。

全美25州過去一周的平均單日新增確診上升，以密西根和紐約州增加最多；儘管全國加速疫苗接種進度，但僅有五州的新增確診減少，地點以東南部為主。

新冠死亡率也見攀升，一周的單日平均截至30日已連續超越過去兩周的單日平均，31日新增病歿人數高於30日的845人，但低於上周單日平均的1456人。

CDC在1日公布，全美已配送約2億50萬劑疫苗，全美已有9956萬人(30%人口)至少接種一劑疫苗，逾5608萬人(16.9%人口)接種完兩劑疫苗。

雖然有越來越多州接種疫苗的年限降低至30歲，但還來不及遏止確診攀升。美國疫情確診攀升有諸多因素，包括接種疫苗者的年齡、疫苗配送和傳染性更高的新冠變種病毒蔓延。

專家表示，南部和大平原(Great Plains)多州新冠檢測量下滑，更難掌握疫情；這兩區回報的新增確診案例相較於其總人口少於密西根和紐約州，但這也是因為這些州檢測的人更少。

對於美國是否會使用阿斯特捷利康疫苗，佛奇1日表示：「這還很難說，我認為現在我們已和多家廠商有合約關係，而且我們不用求助阿斯特捷利康，也有足夠疫苗滿足全國所需。」

佛奇前一天也表示：「我們一天為大概300萬人接種疫苗，每過一天，我們就越接近更大程度的防疫力。所以現在不該走回頭路，也不宜太早宣布勝利。」

「再撐一下。」佛奇呼籲：「拜託撐著，繼續遵守公衛措施，等我們從疫苗獲得更大的防護力後，就能夠撤除防疫令。」