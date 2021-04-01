川普推不動… 拜登2兆元基建計畫 今夏拚闖關

前總統歐巴馬和川普任內都曾希望更新國家基礎建設，卻未能實現，拜登力求表現，欲證明自己有辦法完成前總統做不到的。圖為佛州邁阿密市正在興建新的大橋。(美聯社)

拜登 總統31日宣布推動基礎建設計畫，這是他就任兩個多月以來推動的第二項規模龐大的立法計畫，力拚今夏在國會過關；前總統川普任內曾希望更新國家基礎建設卻未能實現，華盛頓郵報報導，如今拜登力求表現，要證明自己有辦法完成前總統做不到的事情。

來源：CNBC Television YouTube

整修全國基礎建設的構想向來獲得跨黨派支持，理由在於能夠帶動就業，全國各地幾乎所有社區都能看到實質改善成果；但提案在國會面臨卡關的爭議則是，提升基礎建設的龐大經費究竟從何而來，選項包括加稅、徵收通行費、刪減其他計畫經費以及進一步舉債。

對於規模2兆餘元的就業及基礎建設計畫，拜登主要寄望透過增稅籌措預算，包括增加企業稅。川普任內將企業稅(corporate tax，又稱公司稅)稅率從35%調降至21%，拜登則希望調升至28%。

根據草案內容，企業收入至少要繳15%的最低稅率，某些有可觀海外收入的大型國際企業也都要繳稅，不能再把營運轉到素有「避稅天堂」之稱的國家避稅。

已有商界領袖以恐將影響美國 企業競爭力為由，對於調升企業稅表示反對；美國商會(U.S. Chamber of Commerce)便指出，這些措施將導致美國企業無法與來自低稅率國家的企業競爭；美國商會也說，基礎建設法案將由未來將使用基礎建設的更多民眾共同負擔，例如繳交過路費或提高汽油稅(gas tax)。

2.3兆基建費靠加稅 白宮 遭質疑

報導指出，八年之內耗資2兆3000億元的基礎建設費用，能否透過對企業加稅15年完成，白宮的計算方式現已面臨許多質疑聲浪。「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)經濟政策主任艾卡巴斯(Shai Akabas)說，估計只將籌到半數預算而已。

基礎建設法案除了修建道路、港口、橋梁等共計6200億元的傳統項目外，還列出1000億元預算為所有民眾提供高速上網；共計1110億元將用來更換老舊鉛管，增進飲用水質安全，另外1000億元為勞工提供在職訓練，以便爭取高技能就業機會。

法案的另外一半經費將投資在對抗氣候變遷、全美校園現代化、設立製造業重要聚點及廣設養老中心；白宮指出，這些項目都應視為重要基礎建設，但某些人士則說，這些計畫根本是民主黨內特定派系的施政優先要務。