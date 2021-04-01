高瞻遠矚？危險誤導？各界對「基建計畫」褒貶不一

拜登總統要求國會通過2兆3000億元的就業與基礎建設計畫經費，整頓道路橋梁，並增加對長者的社福照顧。圖為印第安納州密西根市的一座1930年修建的大橋正在翻修。(美聯社)

拜登 總統要求國會通過2兆3000億元的就業與基礎建設計畫經費，整頓道路橋梁，並增加對長者的社福照顧；為達此目標，拜登擬提高企業稅七個百分點至28%，改變稅則填補允許企業移動收益至海外的漏洞。各界對此計畫褒貶不一，有人說是高瞻遠矚，也有人以危險誤導來形容。

基建計畫在前總統川普 及歐巴馬任內都無法達成，既未增稅也沒減少赤字；拜登若能在就任第一年便達成，堪稱一大功績；川普痛斥拜登的計畫「可怕，且會是史上最大的經濟自殘傷口」，稱不僅把工作送往中國，還傷害美國 勞工。

紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)則說：「基建計畫不夠，這裡的重點是十多年的2兆2500億元經費，新冠紓困計畫單一年就要1兆9000億元，還有部分可延長兩年的條款。需要更大。」

來源：MSNBC YouTube頻道

自然資源守護委員會(NRDC)主席柏納德(Mitchell Bernard)則說，「這是個更健康、更有彈性且更昌盛的未來，這正是我們需要的領袖；國會必須迅速讓此願景成為現實，通過法律投資潔淨能源、安全飲水、大眾運輸、可負擔住房等」。

環保團體常綠行動(Evergreen Action) 創辦人兼執行長拉德(Jamal Raad)說：「我們不能讓共和黨阻止以科學為基礎、以經濟為訴求的大膽行動，不能讓此案在國會付諸流水。」

批評者也大有人在，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說：「讓我們看看此基建法案的模樣，這是大幅增稅的特洛伊木馬，更詭譎來說，這是是要麼做、不要就拉倒的提議。」

美國商會(USCC)副主席暨首席政策長布萊德利(Neil Bradley)則表示，「我們需要更大膽的計畫，讓破敗的基建現代化，我們欣賞拜登視此為要務，但我們相信此計畫危險地誤導籌資經費；我們強烈反對政府的增稅提議，可能延緩經濟復甦且弱化美國的全球競爭力，這是我們反對此計畫的主因。」

川普在拜登宣布此計畫前夕痛批拜登對企業增稅以挹注大規模基建計畫的提案，他發表聲明指出，「這項立法將是史上最大的經濟自傷，若允許這種可怕的提案通過，會有更多美國人失業，更多家庭破碎，更多工廠廢棄，更多產業崩潰，更多商業中心的店家關門，就像我四年前接任總統時一樣。」

川普說，增稅計畫是拜登及好友把工作移往外國的典型事例，「說客、特殊利益、中國、華府政客和政府官僚獲勝，但辛苦工作的美國家庭慘輸。」

川普認為，「拜登的激進計畫推動美國史上最大規模的增稅，是送中國和其他國家的大禮，這會將數千座工廠、數百萬工作和數兆元送往較具競爭力的國度」。