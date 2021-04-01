少了川普沒話題？3大新聞台收視下滑 福斯暴跌32%

前總統川普卸任後，民眾看新聞的興致似乎降低；今年第一季福斯新聞黃金時段的收視戶，比去年第四季少了32%。圖為紐約市的福斯新聞總部。(路透)

隨著大選的混亂激情消褪、前總統川普 卸任，民眾看新聞的興致似乎降低；尼爾森(Nielsen)市場調查公司的數據顯示，福斯新聞(Fox News)、微軟國家廣播頻道(MSNBC)、有線電視新聞網(CNN)三大有線電視新聞台今年首季的收視率全面下滑，其中以福斯新聞的下滑幅度最大。

尼爾森的數據顯示，今年第一季福斯新聞黃金時段的收視戶，比去年第四季少了32%；CNN及MSNBC的收視戶下滑幅度較小，分別為16%及7.8%，但是在第一季期間，從今年1月國會暴動、拜登 就任那時的高點下挫的程度更為鮮明；CNN在去年11月大選後首周，收視率還一度竄到全國第一。

雖然福斯新聞收視戶重挫，但是黃金時段的收視戶依然有258萬人，位居第一；MSNBC及CNN分別以229萬及199萬位居二、三；三大電視網的收視率差異縮小，反映了拜登總統初就任，各電視台仍在試圖建立自己的定位。

雖然福斯新聞仍是全國收視率最高的新聞台，但其他電視台仍有優勢；例如CNN黃金時段吸引最多25至54歲的收視戶，福斯新聞居第二，這是廣告商更青睞的受眾年齡。

此外，若以一整天、24小時的時間計算，MSNBC平均都有138萬收視戶，為三電視網之冠；但是從3月開始，此收視紀錄又被福斯新聞奪下，且在第一季期間，福斯新聞黃金時段的收視率領先MSNBC及CNN的程度有擴大之勢。

為了因應拜登新政府，三間電視台都在改變節目內容，例如福斯新聞就延攬了川普時期的首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)、最後一任白宮 發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)。