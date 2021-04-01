我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

少了川普沒話題？3大新聞台收視下滑 福斯暴跌32%

編譯洪毅／綜合31日電
前總統川普卸任後，民眾看新聞的興致似乎降低；今年第一季福斯新聞黃金時段的收視戶，比去年第四季少了32%。圖為紐約市的福斯新聞總部。(路透)
前總統川普卸任後，民眾看新聞的興致似乎降低；今年第一季福斯新聞黃金時段的收視戶，比去年第四季少了32%。圖為紐約市的福斯新聞總部。(路透)

隨著大選的混亂激情消褪、前總統川普卸任，民眾看新聞的興致似乎降低；尼爾森(Nielsen)市場調查公司的數據顯示，福斯新聞(Fox News)、微軟國家廣播頻道(MSNBC)、有線電視新聞網(CNN)三大有線電視新聞台今年首季的收視率全面下滑，其中以福斯新聞的下滑幅度最大。

尼爾森的數據顯示，今年第一季福斯新聞黃金時段的收視戶，比去年第四季少了32%；CNN及MSNBC的收視戶下滑幅度較小，分別為16%及7.8%，但是在第一季期間，從今年1月國會暴動、拜登就任那時的高點下挫的程度更為鮮明；CNN在去年11月大選後首周，收視率還一度竄到全國第一。

雖然福斯新聞收視戶重挫，但是黃金時段的收視戶依然有258萬人，位居第一；MSNBC及CNN分別以229萬及199萬位居二、三；三大電視網的收視率差異縮小，反映了拜登總統初就任，各電視台仍在試圖建立自己的定位。

雖然福斯新聞仍是全國收視率最高的新聞台，但其他電視台仍有優勢；例如CNN黃金時段吸引最多25至54歲的收視戶，福斯新聞居第二，這是廣告商更青睞的受眾年齡。

此外，若以一整天、24小時的時間計算，MSNBC平均都有138萬收視戶，為三電視網之冠；但是從3月開始，此收視紀錄又被福斯新聞奪下，且在第一季期間，福斯新聞黃金時段的收視率領先MSNBC及CNN的程度有擴大之勢。

為了因應拜登新政府，三間電視台都在改變節目內容，例如福斯新聞就延攬了川普時期的首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)、最後一任白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)。

福斯新聞強化節目內容，延攬川普最後一任白宮發言人麥肯內尼。(美聯社)
福斯新聞強化節目內容，延攬川普最後一任白宮發言人麥肯內尼。(美聯社)
前總統川普卸任後，民眾看新聞的興致似乎降低；今年第一季福斯新聞黃金時段的收視戶，...
前總統川普卸任後，民眾看新聞的興致似乎降低；今年第一季福斯新聞黃金時段的收視戶，比去年第四季少了32%。(路透)

拜登 川普 白宮

上一則

無視疫情回升 威州高院推翻州長口罩令

下一則

川普接受兒媳訪問 暗示2024再選總統

延伸閱讀

白宮前顧問批佛奇「病毒之父」誇川普「疫苗之父」

白宮前顧問批佛奇「病毒之父」誇川普「疫苗之父」
拜登這次走得小心翼翼 登空軍一號又險絆倒

拜登這次走得小心翼翼 登空軍一號又險絆倒
川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架

川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架
拜登宣布2兆基建計畫 二戰後最大投資 有助與中國競爭

拜登宣布2兆基建計畫 二戰後最大投資 有助與中國競爭

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
章瑩穎(左起)、紀夢奇、趙茜。(本報檔案照片)

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

2021-03-26 21:55
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

2021-03-27 12:44
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫