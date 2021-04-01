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川普接受兒媳訪問 暗示2024再選總統

編譯盧炯燊／綜合31日電
前總統川普二媳婦賴拉的播客節目「正確看法」訪問川普，他除大肆抨擊總統拜登的政策外，更暗示會參加2024年總統選舉。(取自賴拉播客)
前總統川普二媳婦賴拉的播客節目「正確看法」訪問川普，他除大肆抨擊總統拜登的政策外，更暗示會參加2024年總統選舉。(取自賴拉播客)

前總統川普30日接受二媳婦賴拉(Lara Trump)的訪問，內容廣泛，除大肆抨擊總統拜登的政策外，更暗示會參加2024年總統選舉。

川普是藉著賴拉「正確看法」(The Right View)「播客」(podcast)節目，接受她長達18分鐘的訪問，也是他卸任以來首次在視頻訪問中出現，此前他只是接受福斯新聞網(Fox News)電話訪問，大談他的觀點。

當問及他的支持者是否希望他2024年再次出選總統時，川普說「確實有這樣的希望」，又說「我們愛我們的國家，我們都應為國家付出很多，但現在我們必須幫助我們的國家。」但他並未明確說會參選。

在訪問中，川普談到拜登在登上空軍一號時絆倒的事件說，「這個傢伙摔倒了三次，他無法站起來，第三次他不知道自己在哪裡。」

川普也說推特沒了他，變得多「無聊」；談到南部邊境問題時，他批評是拜登造成大量無證移民北上。

他也抨擊拜登入主白宮兩個半月以來，民主黨推行的社會主義政策。

談到拜登次子杭特(Hunter Biden)的「電腦門」事件時，川普批評社媒與主流媒體自我壓制，除幾個網媒外，ABC，CBS，NBC等幾乎沒有報導，說是沒有了新聞自由，又說若非如此，整個總統選舉的結果不會是現時這樣。

川普指現在的媒體出於政治原因而拒絕報導某些問題，這種「左傾」是美國的恥辱，損害了美國在國際的聲譽，讓美國的盟友以及對手都無法相信，認為中國及俄羅斯很高興美國正在發生的事情。

專訪影片遭臉書下架

賴拉為了此次訪問，事先在臉書、Instagram及推特宣傳，然而在30日晚上9時26分，即應上傳的4分鐘前，臉書向賴拉發了電郵，警告若將節目上線將會被刪除。在晚上9時51分再發送電郵說已將視頻刪除。

對於這個做法，賴拉以奥威爾(George Orwell)陰暗恐怖的極權主義寓言「1984」作為形容。

自1月6日國會暴動之後，臉書、Instagram及推特就封殺川普，不再允許他在這些社媒發布影音消息，否則一律刪除。

前總統川普3月30日接受二媳婦賴拉的訪問，除大肆抨擊總統拜登的政策外，更暗示會參...
前總統川普3月30日接受二媳婦賴拉的訪問，除大肆抨擊總統拜登的政策外，更暗示會參加2024年總統選舉。(取自賴拉IG)

川普 拜登 美國

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