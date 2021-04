川普接受兒媳訪問 暗示2024再選總統

前總統川普 30日接受二媳婦賴拉(Lara Trump)的訪問,內容廣泛,除大肆抨擊總統拜登 的政策外,更暗示會參加2024年總統選舉。

川普是藉著賴拉「正確看法」(The Right View)「播客」(podcast)節目,接受她長達18分鐘的訪問,也是他卸任以來首次在視頻訪問中出現,此前他只是接受福斯新聞網(Fox News)電話訪問,大談他的觀點。

Trump announces he will be having a RALLY very soon. Get ready! @RSBNetwork pic.twitter.com/p74NubA9vX