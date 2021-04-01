拜登2兆基建計畫 最大就業投資…麥康諾表明不支持「大幅增稅」

匹茲堡九街橋翻修工程。(美聯社)

拜登 總統31日在匹茲堡發表演說，公布規模2兆元的基礎建設革新及升級計畫；他說，這項具有改變意義的「美國 就業計畫」(American Jobs Plan)，將創造全球最有活力也最具創新的經濟；拜登表示：「這不是在橋樑旁邊敲敲打打的計畫而已。這是一個世代才出現一次的美國投資。」

白宮官員說，根據提案內容，將翻修共計2萬哩的道路，修建座落於全美十大經濟動脈的橋樑，全面汰換全國供水系統老舊的鉛管，另外還包括短期內能夠創造數百萬就業機會的多項方案，從長遠角度來看則可增強美國競爭力。

官員表示，這項法案將擴大改用新型清潔能源，達到加速對抗氣候變遷的目標，也將為不同族群創造經濟平等。

拜登在演說中表示，計畫中還包括改善工資待遇、網路服務、飲用水質及通勤時間。

至於基礎建設計畫的八年經費來源，拜登政府將透過增加企業稅15年來籌措，特別是針對在海外賺取可觀盈利的跨國企業。

基礎建設計畫尚未公布前，共和黨人士已經紛紛質疑與反對；但拜登在演說中表示，希望兩黨國會議員都支持法案，因為這套方案並不像推出跨州高速公路系統及數十年前太空競賽以來大家所看過或做過的任何計畫。

拜登說，這項法案是「二次世界大戰以來，規模最大的美國就業投資。」

為了尋求共和黨方面支持，拜登說，已與參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)通過電話，討論法案內容；拜登表示，打算邀請其他幾位共和黨國會議員到白宮討論。

麥康諾31日在肯塔基州對媒體證實，確實接到拜登電話，「他昨天打電話給我」；至於是否支持法案，麥康諾則說，如果法案內容包括增稅或舉債，則「不太可能」支持，就算其中包括對肯州的基礎建設也一樣。

麥康諾在拜登宣布這項計畫後更斬釘截鐵地說：「此基建計畫是大幅增稅的特洛伊木馬。」

紐約時報報導，拜登對於解決氣候變遷問題的決心，從法案內容可見一斑，例如推出抵稅(tax credits)福利以鼓勵消費者增加使用電動車 ，並為企業提供在美國製造電動車電池的誘因，透過多種策略讓電動車價格變低。

根據統計，目前全美高速公路的通行車輛中，電動車比率還不到2%。法案當中包括金額160億元計畫，將輔導石化產業員工轉型尋找其他工作。