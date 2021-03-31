保護亞太裔 拜登再推新舉措

最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在紐約市曼哈頓區靠近時報廣場附近。由監視錄像可見一名非裔壯男突然攻擊一名65歲亞裔婦女，這名暴徒在婦女倒地後仍繼續施暴，用腳連踢婦女頭部(左)，大樓內有兩名管理員袖手旁觀，任憑攻擊進行。紐約市警已發布海報圖像捉拿此暴徒。(美聯社)

全美多地針對亞裔 的仇恨暴行幾無寧日，拜登 總統30日宣布一系列防治措施，旨在保護亞太裔安全、增進對亞太裔的包容與歸屬；包括恢復白宮亞太裔事務辦公室(White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders)，要求該單位與聯邦合作對抗針對亞裔的暴行與偏見，同時在司法部設立跨部門項目應對反亞裔暴力，在衛生部撥款近5000萬元幫助家暴與性攻擊的亞太裔受害者，並給針對預防和解決歧視與仇外的關鍵研究提供資金等。

新冠疫情一年多來，針對亞裔的歧視與仇恨攻擊猛增，儘管拜登在上任首周就頒布「譴責並打擊針對亞太裔的種族歧視、排外與偏見」的備忘錄，並多次表態「這類暴行不符合美國價值觀、必須停止」，但相關犯罪仍不斷發生。

拜登30日提出的額外應對措施，包括恢復白宮亞太裔事務辦公室，擴大其使命，需與聯邦政府合作打擊反亞裔偏見與暴行；指導聯邦衛生部撥款4950萬元給亞太裔社區，用於幫助遭受家庭暴力與性攻擊的亞太裔受害者；建立「新冠公平行動小組委員會」，確保聯邦政府對疫情的應對能緩和反亞裔仇外情緒與偏見。

此外，拜登也在司法部設立應對反亞裔暴行的跨部門項目，司法部按照拜登早先的譴責反亞裔歧視的備忘錄，已重新召集仇恨犯罪 執法與預防項目，聚焦針對亞太裔社區的仇恨犯罪，並重啟社區協作，消除仇恨犯罪未充分上報的缺口；同時，也在數據透明、移除有關仇恨犯罪信息的語言障礙，以及社區資源分配、強化執法人員培訓等方面採取行動。

拜登的最新措施還包括透過聯邦出資項目設立「線上圖書架」(virtual bookshelf)，提供多種資源介紹亞裔對美國的貢獻，指導國家科學基金會(National Science Foundation)撥款關鍵研究，預防和應對反亞裔仇外與偏見。

同日司法部長加蘭德(Merrick Garland)也發布其上任後的首個行政備忘錄，將展開30天的內部檢視，瞭解司法部能「如何加強對仇恨犯罪和基於種族、性別等因素的偏見事件的追蹤與起訴」，希望以此改善仇恨犯罪的數據收集、優先調查並起訴，以及利用民間力量，對抗那些不構成聯邦對仇恨犯罪定義的違法偏狹行為。

加蘭德說，仇恨犯罪毒害美國社會，疫期獲報上升的針對亞裔的歧視與暴力，需要聯邦執法部門重蓄能量與重視。