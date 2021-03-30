世衛新冠起源報告曝光：實驗室外洩「幾乎不可能」

世界衛生組織(WHO)與中國合寫的新冠疫情起源報告指新冠病毒由實驗室洩漏的可能性微乎其微。圖為世衛專家Peter Ben Embarek今年2月9日舉行記者會介紹在武漢的調查。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)與中國 合寫的新冠疫情 起源報告尚未公布，已陸續有媒體報導摘要，報告指新冠病毒的宿主可能是動物，實驗室洩漏的可能性微乎其微；美國 持保留態度，白宮29日表示，美國政府有17位各領域專家正在檢視這份報告，確認其獨立性。

由中國協助撰寫疫情起源報告引發質疑，被問到美國是否透過情報界與公衛官員自行得出疫情起源的結論，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)29日在例行記者會表示，現在還言之過早。

莎奇說，WHO的報告還未公布，正由美國政府專家，包括聯邦疾病防治中心(CDC)、食品暨藥物管理局(FDA)、國家衛生研究院(NIH)、農業部、國土安全部與國際開發署共17位專家，囊括流行病學、法律和食安等領域，進行快速而深入的檢視。

莎奇表示，靜待檢視所做出的結論，美國很清楚，要的是一份獨立、專業的調查報告；完成檢視後再評估下一步。

路透報導，由WHO和中國合寫的疫情起源報告，得出的來源途徑包括，動物傳染給人、病毒經由媒介動物引入、食物的冷鏈系統也是可能傳染途徑；經由實驗室意外洩漏是微乎其微。

至於最早爆發疫情的武漢華南海鮮市場，路透引述報告內容報導，「無法得到華南海鮮市場在疫情爆發中扮演的角色，或該市場如何被傳染病毒的確切結論。」

法新社報導，WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)29日在視訊記者會表示，已收到調查小組的完整報告，待國際專家30日向194個會員國簡報後，就會公布報告內容。

拜登政府對此持保留態度，白宮稱已有17位專家正在檢視報告，國務卿布林肯(Antony Blinken)日前接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪也說，「我們再看看報告裡怎麼寫」。

不過布林肯也提到，拜登政府的焦點「有必要放在替未來建構更強健的系統上」。似暗示不會因此懲罰中國。