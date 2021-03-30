布塔朱吉善傾聽溝通 3兆基建計畫擔重任

年輕的運輸部長布塔朱吉被指是一名「傾聽者」，在當前國家交通基建缺乏投資，大量項目處於擱置狀態的時候，他所扮演的角色「尤其重要」。(Getty Images)

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)為美國 首位出櫃閣員，他在參院的任命獲得兩黨聯邦參議員 的普遍支持，這也讓拜登 團隊認為，布塔朱吉將是推動3兆元基建振興計畫的「最佳聲音」。

國會山報(The Hill)報導，一名官員透露，拜登總統希望布塔朱吉在振興計畫的推出，以及尋求支持等方面扮演重要角色。

該名官員表示，布塔朱吉在溝通及與美國民眾的交流上確實不負眾望，就任以來已接觸超過20名眾議員及13名參議員，並參與好幾場由市長或州長組成的會議。

布塔朱吉為海軍退役軍人，現年39歲，在拜登團隊中算是很年輕的閣員，他在擔任運輸部長之前為印第安納州南灣(South Bend)市長，去年曾參與民主黨內總統初選而成為拜登對手，初選一度拿下愛阿華州，表現亮眼，雖然最後退出選舉，但已成功獲得關注。

布塔朱吉受到青睞的原因，在於親民及善於溝通的作風：他不時以腳踏車代步上班，也會上電視節目侃侃而談，並創建Instagram、推特帳號等與外界交流；他現在已成了支持拜登的重要聲音。

布塔朱吉多年好友，民主黨籍麻州參議員萊瑟(Eric Lesser)則表示，布塔朱吉是一名「傾聽者」，在當前國家交通基建缺乏投資，大量項目處於擱置狀態的時候，他所扮演的角色「尤其重要」。

雖然部分共和黨人對拜登政府的基建振興規模持懷疑態度，但是大體而言仍對布塔朱吉寄予厚望；眾院運輸與基礎建設委員會議員特格雷夫斯(Garret Graves)表示，布塔朱吉的發言「非常聰明而周延」並「令人欣賞」，「就市長經驗來說，他的講話比我預期的更深謀遠慮」。

前運輸與基礎建設委員會主席楊恩(Don Young)也表示，他在眾議員生涯中曾與10名運輸部長共事，而布塔朱吉能夠成為新任運輸部長，讓他感到「非常自豪」。