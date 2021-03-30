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「符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

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無症狀也能防 CDC：輝瑞、莫德納疫苗效力達90％

編譯林梅婕／綜合29日電

聯邦疾病防治中心(CDC)29日公布報告，針對市面上已接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)新冠肺炎疫苗的民眾所作研究，結果顯示完成兩劑疫苗接種即可達到90%以上免疫效果，僅接種第一劑者也有80%以上免疫機率。

自去年12月中旬至今年3月中旬，該研究以3950名前線工作者、醫護人員和其他從事必要性工作的員工作為樣本；研究人員發現，完成疫苗接種兩周以上、或更長的時間，人體即可產生足夠的抗體對抗病毒。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示：「這項研究證實我們的疫苗計畫確實有效，也為數百萬的美國人帶來希望，這些疫苗正是我們抑制疫情的關鍵。」

研究人員還分析患者感染後是否出現咳嗽、發燒、發冷、呼吸急促、失去味覺或嗅覺等病症；且無論有無病症，研究對象每周都須接受拭子檢測，結果顯示樣本中有172名確診案例，其中161人都未接種疫苗。

反之，樣本中2479名已完成兩劑疫苗接種的人，最終只有三人感染；而477名僅接種一劑疫苗的人當中，也只有八人感染。

儘管該研究主要在美國國內進行，但與其他國家的研究也得出類似的結果；另一項在以色列進行的研究指出，輝瑞疫苗除了能預防感染，也能避免重症和死亡，有效性高達97%。

更重要的是，兩家疫苗都能有效避免無症狀感染；研究作者表示：「該研究證實疫苗能有效避免感染；而協助第一線抗疫人員降低傳染風險，在控制疫情上相當有幫助。」

現階段共有10個州計畫在本周開放所有成人接種疫苗，而拜登政府也預計在5月1日前達到全國成人都能獲得疫苗接種的規模；僅阿肯色州和懷俄明州尚未公布是否在5月1日前下修疫苗接種資格，紐約州也會在30日開放30歲以上成人接種疫苗。

目前全國有1億4000萬人至少接種一劑輝瑞或莫德納疫苗，另外300萬人完成接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，整體有超過5100萬人完成疫苗接種。

疫苗 輝瑞 美國

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