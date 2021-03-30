疫情彷彿瀕臨末日 CDC主任害怕…哽咽請求「再堅持一段時間」

美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)29日在白宮視訊簡報中說，美國 新冠肺炎確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」，並指出「現在，我感到害怕。」拜登 總統稍晚在白宮發表談話時也說，太多民眾面對疫情 時過早宣布勝利，現在應該繼續戴口罩、繼續採取防疫措施，嚴防出現第四波疫情升溫。

「現在就是我必須講實話的時候，我只能希望並且相信大家會聽進去。」瓦倫斯基29日在視訊簡報會上談到美國疫情嚴重，語帶哽咽說，「我必須暫停一下，我必須暫時脫稿發言，我必須吐露一下不斷在我心中浮現的感受，感覺好像瀕臨末日。」

瓦倫斯基說，未來充滿值得期待的各種東西，許多承諾及發展，有許多理由應該抱持希望，「但是現在，我感到害怕」。

瓦倫斯基指出，了解身為醫師的感受，穿著防護衣，戴著手套、口罩及防護罩，站在病房裡，成為最後一個觸碰到別人的至親的人，因為家屬都無法到場。

談到一年多來的美國疫情，瓦倫斯基說，美國一路走來不容易，如今已有三種新冠疫苗獲得緊急授權使用，希望全國民眾都能繼續採取防疫措施，「大家只要再堅持一段時間」。

她表示，近來美國確診案例再度穩定增加，讓她擔心「世界末日」恐將來臨；她說，過去一周所看到的疫情統計，確診案例持續升高，「我知道很多人已經開始出門旅遊，我擔心我們將看到像去年夏天以及入冬之後再度出現的那般確診案例激增。」

瓦倫斯基表示，看到目前出遊人數比聖誕節和新年人潮還多，不禁令人擔心，也籲請民眾，「非必要暫時勿出遊。」

拜登29日宣布擴大透過各地零售藥局提供新冠疫苗，未來五周內全美成年人都將有疫苗可打，政府也協助民眾前往疫苗接種站；不過，拜登同時表示，現階段對於疫情仍然不可掉以輕心。

「如果我們現在就鬆懈，我們將看到疫情惡化，而不是改善。」拜登說，「很多民眾已紛紛揚棄防疫措施，這點真的很不好。」

拜登表示，呼籲各州州長重新頒布戴口罩規定以及相關防疫禁令，因為某些州已逐漸放寬防疫戒備：「這真的非常重要。」

瓦倫斯基在簡報中說，根據疫情追蹤統計，全美確診染疫案例上周比前周增加10%，平均每天有6萬個新增確診案例，住院率、死亡率都出現上升趨勢。

她表示，美國若不立即採取行動，恐怕就要重蹈某些歐洲國家的覆轍，出現新一波疫情，更多民眾因此喪生。