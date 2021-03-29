接種疫苗後會再傳染嗎？科學家鎖定大學生研究

接種疫苗 而對新冠病毒免疫後，還會不會傳染給他人呢？西雅圖哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)日前宣布，將針對已接種的大學生及其生活圈的友人進行追蹤，研究民眾接種疫苗後，是否還會將病毒傳染給第三人。

自從疫情爆發以後，全美各大學回報約有53萬名大學生感染新冠病毒。由於大學生多數住在宿舍，比起成人有更高與他人接觸的比率，使他們成為感染率最高的一群人。因此，選擇大學生作為研究的樣本能使科學家知道，在高強度的接觸下，已接種的人在面對未接種的人時，是否仍須戴口罩以避免他們感染。

紐約時報 報導，目前大約有8700萬人至少已接種一劑疫苗，而聯邦疾病防治中心(CDC)也表示，已完全接種的人可以在室內小聚而不需有像戴口罩的預防措施，但在室外時，仍應戴上口罩。這是因為目前仍不確定接種疫苗後是否仍可能短暫感染，並將病毒向外傳染。

目前一些疫苗製造商已在研究，每兩周對已接種人士採樣，觀察疫苗除了避免重症以外，能否有效阻斷病毒傳播。

本計畫研究員柯瑞 (Larry Corey)表示，疫苗製造商的研究方法因為採樣時間間隔過久，無法有效追蹤病毒傳播途徑，唯一有效的方法就是每日採樣。該研究中心規畫要求受試者每天採樣，以實時監控各項數據。

這份研究將涵蓋全美超過20個大學，約1萬2000名學生。並將隨機選擇一半的受試者立刻接種疫苗，另一半則在4個月後接種。每一位受試者每天都必須進行鼻咽採樣、提供血液樣本監測抗體濃度，並透過應用程式回答問題。研究中心指出，這項計畫將持續五個月。

柯瑞表示，在這之後他們希望能夠再蒐集到2萬5500名左右，與受試者有密切接觸的學生，並要求他們每日鼻咽採樣、提供血液樣本及回答問卷，持續時間約兩周。「這將是一分在研究如何阻斷病毒傳播中最詳盡的報告。」柯瑞說。