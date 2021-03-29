門檻放寬 9州29日起陸續開放所有成人可接種疫苗

至少36州已率先開放神職人員接種

各州逐漸放寬疫苗 接種的資格門檻，目前共六州包括堪薩斯州 、路易斯安納州、北達科他州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州及德州，都將在29日開放所有成人接種疫苗，明尼蘇達州於30日跟進，印第安納州及南卡羅來納州則是31日開始實施；此外，目前全國至少36州已率先開放神職人員優先接種疫苗。

堪薩斯州州長凱利(Laura Kelly)上周開始提醒民眾盡快預約接種服務，但一名居住在堪薩斯城(Kansas City)的作家妮可‧卓姆(Nicole Drum)表示，打了10幾通電話都沒有預約成功，最終好不容易才透過社區網站預約成功。

於此同時，卓姆也會帶上四歲的兒子一同見習，藉此向他機會教育：「我希望他能明白疫苗並不是什麼可怕的東西，研究和科學將協助人們對抗疫情 。」

民眾：終於可以再次和朋友們見面了

另一位36歲的堪薩斯州威契塔(Wichita)居民亞當斯(Chris Adams)過去一年都和祖父母同住，他也非常嚴格地遵守防疫規定，甚至幾乎都不出門；不過自該州宣布開放所有成人接種疫苗後，亞當斯便快速預約疫苗接種，他說：「我非常期待，終於可以再次和朋友們見面了。」

另外，疫情期間由於許多神職人員必須到醫院、太平間或長期照護中心提供服務，或是與醫護人員合作協助社區居民接種疫苗，也屬於長期暴露感染風險下的族群。

最近猶他州開始有一些清真寺透過社群影音平台向信眾宣導接種疫苗，並由伊斯蘭教禮拜導師伊瑪目(Imam)親自接種示意；密西根州陸續有猶太教拉比(rabbi)表態支持疫苗，且在講道過程中呼籲信眾接種。

「信仰組織與社區夥伴關係辦公室」(Office of Faith-Based and Neighborhood Partnerships)負責人梅麗莎‧羅傑斯(Melissa Rogers)說：「宗教領袖具有強大的公信力，如果能看到他們在第一時間接種疫苗，將能有效為民眾消除恐懼和疑慮。」

同時，公衛官員也向非裔與西語裔宗教領袖發聲，應協助宣導該族群接種疫苗；與其他族群相比，該族群接種疫苗的比率仍偏低。