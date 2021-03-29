解禁領頭羊步伐太快？ 佛州確診病例激增

佛州邁阿密海灘市，有些年輕人日日派對，對宵禁毫不在乎，22日的著名海洋步道上，幾乎無 人戴口罩。(美聯社)

隨著疫苗 的開打普遍，各州嚴格的防疫 措施漸漸鬆綁。佛羅里達州近來防疫措施大解禁，重啟旅遊並重開社會。作為全國的「解禁領頭羊」，它接下來的防疫表現，將會是全美關注的焦點。

佛州 新冠病毒重症率及死亡率正緩步下降，然而其確診率卻大幅上升。根據聯邦疾病防治中心(CDC)的資料，過去一周以來，佛州平均每天新增5000起病例，比起之前的兩周，確診率上升8%。其中確診英國變種病毒B.1.1.7的人數更成指數性增長，目前該州境內多數確診患者都是感染這種病毒。

佛州可以說是全國解封最快，但同時準備最不足的地方。目前只有約15%人口完成接種新冠病毒疫苗，遠遠低於表現最好的南達科他州、新墨西哥州。而且，要等到4月5日，佛州才會開放所有18歲以上成人施打疫苗，不似阿拉斯加州早在本月9日，即開放所有年滿16歲的人接種疫苗。

佛州確診暴增的原因之一，與前幾周大量學生湧入邁阿密海灘(Miami Beach)狂歡有關。當時到海灘過春假的大學生，大多沒有戴口罩，也沒有保持安全社交距離，再加上他們製造的慌亂，迫使邁阿密海灘市長實施宵禁。晚上8時以後所有娛樂場所關閉、禁止人員街上逗留、並自9時起封閉進入邁阿密海灘的主要幹道。

當地居民諾維克(Mitch Novick)表示「在社群媒體上看到這群遊客對社區造成的破壞令人極為震驚，晚間8時起實施的宵禁是唯一能把吵雜鬧區變回寧靜住宅區的方法。」

邁阿密海灘是所在的戴德郡(Dade County)，過去一周平均每天新增超過1100名確診患者，居全州之冠。而州長德桑提斯(Ron DeSantis)的親商立場也是疫情增溫的推手。州長自疫情爆發開始就拒絕採取嚴格措施全面防堵疫情擴散，甚至從未實施過口罩禁令。不只如此，州長更進一步禁止地方政府強制人民戴口罩。確診數增長的事實，足見防疫鬆懈的影響。